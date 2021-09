Diretta Trento Virtus Bologna/ Streaming video Rai: la prima dei campioni (basket A1)

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: ECCO I CAMPIONI!

Trento Virtus Bologna si gioca in diretta dalla BLM Group Arena, con palla a due alle ore 20:45 di domenica 26 settembre: è la partita che chiude il programma della prima giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. La Segafredo si presenta in Trentino da campione d’Italia: finalmente la società bianconera è riuscita a rimettere le mani sullo scudetto, ponendo fine a una lunga attesa e schiantando Miano con un 4-0 nella serie finale, poi ha dato l’addio a Sasha Djordjevic e chiamato Sergio Scariolo ad allenare un gruppo rinnovato, anche se con le importanti conferme di Milos Teodosic e Marco Belinelli (diventato capitano).

Scariolo ha esordito come se non fosse cambiato alcunchè, per lui e la squadra: pronti via, ha messo in bacheca la Supercoppa battendo ancora l’Olimpia in finale, e dunque almeno per il momento confermando di essere il numero 1 ai nastri di partenza della stagione. Questa sera la prima di campionato arriva sul campo di una Trento sempre costante nei suoi risultati; vedremo come andranno le cose, nel frattempo aspettando la diretta di Trento Virtus Bologna prendiamoci qualche momento per analizzarne i temi principali.

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Virtus Bologna sarà in chiaro per tutti, essendo trasmessa su Rai Sport e dunque sul digitale terrestre; la grande novità della stagione, per la Serie A1, riguarda comunque l’ingresso di Discovery + come broadcaster ufficiale, di conseguenza tutte le partite di campionato (come già è stato per la Supercoppa) saranno fornite da questa piattaforma tramite diretta streaming video. Ricordiamo poi che il sito www.legabasket.it mette a disposizione le informazioni utili sulla partita, in particolar modo il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori aggiornate in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA TRENTO VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Trento Virtus Bologna abbiamo parlato della dominante Segafredo, che ha aperto la sua stagione vincendo la Supercoppa e dando subito un segnale forte; in questa competizione ha invece fatto male la Dolomiti Energia, che era inserita nel girone con Tortona e Trieste e ha chiuso con 0 vittorie e 4 sconfitte. Lele Molin, confermato dopo essere subentrato nel corso dell’ultima stagione, sa di dover lavorare tanto; come abbiamo detto in precedenza, tuttavia, Trento ha sempre avuto partenze a rilento arrivando poi a conquistare in maniera costante un posto nei playoff, come infatti accaduto anche nell’ultimo campionato. Adesso le cose potrebbero andare allo stesso modo, anche se naturalmente da queste parti la speranza è di avere un avvio leggermente migliore; sicuramente la composizione del calendario non è stata benevola con l’Aquila trentina, che però affronterà con entusiasmo questo esordio contro i campioni in carica sapendo che si parte sempre e comunque dallo 0-0, e che dunque potrebbe arrivare anche qualche sorpresa.



