DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: il caso Scariolo (Supercoppa basket 2023)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: IL CASO SCARIOLO

A margine della diretta di Milano Virtus Bologna dobbiamo ovviamente tornare sull’esonero improvviso di Sergio Scariolo: cosa ha generato una decisione tanto clamorosa? Come detto non abbiamo tutte le carte in mano, ma nel botta e risposta tra l’ex coach e il patron Massimo Zanetti pare che l’oggetto del contendere sia la decisione di ridurre il budget per il mercato e la gestione del roster. Zanetti ha esplicitamente fatto sapere che Scariolo ai tempi avrebbe voluto fare a meno di Milos Teodosic e Marco Belinelli, in nome di una squadra più giovane; in più ha lasciato di fatto fuori dalle rotazioni Iffe Lundberg, ora reintegrato.

Poi però lo stesso allenatore bresciano, in alcune sue dichiarazioni, ha lasciato intendere che certe decisioni fossero della società; inoltre, non è andata giù una battuta sul mancato arrivo di Nikola Milutinov. La verità, ribadiamo, la sanno solo i protagonisti della vicenda; ora però si ventila l’ipotesi che Scariolo possa addirittura andare per vie legali nei confronti di Zanetti. In attesa di scoprire se sarà così, il nuovo coach Luca Banchi dovrà probabilmente togliere parecchie castagne dal fuoco: la Virtus Bologna riparte con tanti punti di domanda aperti, che nel corso dei mesi andranno dissipati se si vorrà andare incontro ad un’altra stagione vincente. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà garantita dalla televisione satellitare: l’appuntamento con la Supercoppa basket 2023 sarà infatti su Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del vostro decoder e dunque visione riservata agli abbonati. In assenza di un televisore sarà disponibile anche l’alternativa della diretta streaming video: infatti Eurosport fa parte da qualche tempo del pacchetto DAZN, e in questo caso i clienti della piattaforma potranno seguire il match in mobilità, attivando il loro abbonamento su dispositivi come PC, tablet e smartphone.

SHOW IN SEMIFINALE!

Milano Virtus Bologna, partita diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Valerio Grigioni e Andrea Valzani, si gioca alle ore 18:00 di sabato 23 settembre: siamo al PalaLeonessa di Brescia per la prima semifinale di Supercoppa basket 2023. Torna la sfida infinita tra le due corazzate della pallacanestro italiana: Olimpia e Segafredo hanno giocato le ultime tre finali scudetto e le due di Supercoppa, le V nere oggi cominciano la difesa di questo titolo ma sono in pieno terremoto, perché pochi giorni fa Sergio Scariolo è stato clamorosamente eliminato e il suo posto è stato preso da Luca Banchi.

Il grande ex, reduce dal premio di miglior allenatore ai Mondiali (ha guidato la Lettonia al quinto posto), ha ora un compito non semplice anche per l’atmosfera che si potrebbe creare; Milano, con lo scudetto sul petto, riparte da Ettore Messina e un roster impreziosito dall’arrivo di Nikola Mirotic, con il compito (come per la Virtus Bologna) di vincere tutto. Aspettando che la diretta di Milano Virtus Bologna prenda il via, proviamo adesso a fare qualche rapida considerazione sui temi principali della prima semifinale di Supercoppa basket 2023.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Quando si parla di diretta di Milano Virtus Bologna si parla sempre di spettacolo: negli ultimi anni le due società hanno scavato un solco rispetto a tutte le avversarie, e di fatto – lo dice il parquet – giocano in un campionato a parte. Certo, oggi le V nere devono operare una transizione non indifferente soprattutto nel modo in cui Scariolo ha salutato: le sue dichiarazioni, queste le indiscrezioni, circa la riduzione del budget non sono piaciute alla proprietà, ma la verità la sanno solo i protagonisti e noi possiamo solo osservare che ora per Banchi si apre un’avventura entusiasmante ma certamente anche complicata.

Milano ha chiaramente salutato Gigi Datome, confermato Shavon Shields e Kyle Hines e aggiunto appunto Mirotic, oltre a Maodo Lo e Alex Poythress: l’obiettivo è confermarsi in campionato ma soprattutto provare finalmente a prendersi la gloria in Eurolega, la vera competizione nella quale l’Olimpia, rimasta fuori dai playoff l’anno scorso, è chiamata a fare il salto di qualità. In Eurolega ci sarà anche la Virtus Bologna: questo sarà uno straordinario antipasto di una probabile sfida infinita che si rinnoverà ancora in stagione…











