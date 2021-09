Diretta Milano Treviso/ Streaming video tv: la prima dell’Olimpia (Supercoppa basket)

DIRETTA MILANO TREVISO: FINALMENTE L’OLIMPIA!

Milano Treviso viene diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Guido Giovannetti e Fabrizio Paglialunga: siamo ovviamente alla Unipol Arena, e sabato 18 settembre alle ore 18:00 si gioca per i quarti di finale della Supercoppa basket 2021. Finalmente l’esordio stagionale dell’Olimpia, certamente la squadra più attesa: reduce da una grande stagione in cui ha vinto Supercoppa e Coppa Italia, ma ha anche raggiunto la Final Four di Eurolega (certamente il traguardo più prestigioso) sfiorandone la finale, giocata invece in campionato dove però è arrivato un incredibile 0-4 subito dalla Virtus Bologna.

Con Ettore Messina ancora al timone, Milano va ora a caccia di altri titoli; la prima avversaria è una De’ Longhi che, reduce dalla vittoria nel primo match del preliminare di Champions League, si ripresenta in Supercoppa dopo un girone perfetto, nel quale a causa appunto degli impegni europei ha giocato sempre ogni due giorni. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Milano Treviso; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo anche a fare qualche valutazione circa i temi principali che ci verrano presentati sul parquet della Unipol Arena.

DIRETTA MILANO TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Treviso sarà su Eurosport 2, e dunque tutti i clienti della televisione satellitare potranno seguire questa partita dei quarti di finale. In alternativa, ormai lo sappiamo bene, la Supercoppa basket 2021 è trasmessa da due piattaforme che garantiscono la visione in diretta streaming video, e per le quali sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La prima è Discovery + che è già stata broadcaster ufficiale delle Olimpiadi, la seconda è come sempre Eurosport Player, da qualche anno la casa del grande basket; sul sito www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA MILANO TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Ci sono tante storie che potremmo raccontare nella diretta di Milano Treviso: intanto Ettore Messina è un importante ex della partita, e soprattutto viene confermato dopo un anno che come detto ha riportato l’Olimpia tra le prime quattro di Eurolega, finalmente consapevole dei propri mezzi anche in campo internazionale. Un’Olimpia Milano che ha scelto la soluzione della continuità, cambiando davvero poco il suo roster ma salutando il ritorno in Italia di Nicolò Melli, già protagonista alle Olimpiadi e che aggiunge sicuramente qualcosa a una squadra che, incredibilmente, ha rinunciato a Zach LeDay.

Per quanto riguarda Treviso, la NutriBullet l’abbiamo vista all’opera in un girone dominato: resta da capire se Brescia e Napoli rappresentassero avversarie davvero competitive o il compito fosse troppo semplice, di sicuro però possiamo dire che la squadra di Max Menetti è reduce dalla qualificazione ai playoff e il suo valore lo ha ampiamente dimostrato, da queste parti però si respira grande basket e il compito sarà quello di provare a tornare davvero grandi.



