DIRETTA MILANO TRIESTE: INCROCI STORICI!

Con la diretta Milano Trieste siamo all’Unipol Forum alle ore 17:00 di domenica 26 gennaio, e la partita si gioca per la 17^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: è un incrocio che profuma di storia perché, va sempre ricordato, all’inizio degli anni Novanta Stefanel, che aveva portato Trieste a sfiorare la finale scudetto, si era trasferita a Milano portando con sé praticamente tutto il roster giuliano, riuscendo a vincere un campionato che sarebbe poi rimasto l’ultimo per 18 anni, e verosimilmente cambiando la storia delle due piazze. L’Olimpia ha poi vissuto anni bui; è tornata ad essere una corazzata con l’avvento di Giorgio Armani, ma ora sta vivendo una situazione che almeno in Serie A1 non è straordinaria.

La sconfitta di Venezia è stata la sesta in 16 partite, settima posizione in classifica anche se la rincorsa in Eurolega influisce e ai playoff la storia potrà essere molto diversa; naturalmente però bisognerà prestare molta attenzione all’Allianz, che nel turno precedente ha vinto nettamente a Reggio Emilia e ha così ottenuto lo stesso record di Milano, con quinta posizione grazie alla classifica avulsa (tra cui la vittoria sull’Olimpia nella prima giornata di campionato). Adesso però concentriamoci su quello che potrebbe succedere nella diretta Milano Trieste, di cui possiamo iniziare a valutare i temi principali aspettando la palla a due della partita.

MILANO TRIESTE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Milano Trieste in tv potrete seguirla su DAZN ma se siete più comodi anche in diretta streaming video su PCe telefonino oppure in internet.

DIRETTA MILANO TRIESTE: L’OLIMPIA DEVE RISALIRE

Come abbiamo già detto, nella diretta Milano Trieste l’Olimpia è chiamata a risalire la corrente: desta se non altro curiosità vedere una squadra come questa sgomitare per un posto nei playoff, è pur vero che quest’anno ai piani alti c’è parecchia concorrenza e poi anche nelle stagioni passate il cammino di Milano non era sempre stato lineare, di sicuro Ettore Messina ha a disposizione un roster che nel momento di giocare i playoff tornerà quello da battere, anche perché per eliminare una squadra del genere bisogna vincere tre partite e non sarà affatto semplice.

Per ora comunque Trieste ha speranze di fare il colpo all’Unipol Forum, per quello che attualmente sta facendo vedere. Le ambizioni della società giuliane erano state rivelate con la campagna acquisti estiva, il budget è sicuramente da playoff anche se stiamo parlando di una squadra neopromossa e il campo sta confermando queste aspettative, del resto non è da tutti andare a vincere di 15 punti a Reggio Emilia. Per questi motivi sarà davvero intrigante scoprire cosa accadrà tra poco sul parquet, certamente nel presentare la diretta Milano Trieste possiamo parlare di un big match di Serie A1 e la nostra speranza è che la partita della seconda giornata di ritorno non deluda le aspettative, tra poche ore sapremo davvero tutto.