DIRETTA VENEZIA MILANO/ Video streaming tv: ecco l’Olimpia dopo l’Eurolega (basket A1, 17 marzo 2024)

DIRETTA VENEZIA MILANO: DOPO L’EUROLEGA

La diretta di Venezia Milano, possiamo anche dire così, prende spunto dalla sconfitta che l’Olimpia ha subito nell’ultima giornata di Eurolega: un ko netto quello della Buesa Arena contro il Baskonia, che naturalmente complica ancor più il percorso della squadra verso il play in. Il playoff è sostanzialmente irraggiungibile in maniera diretta, ma Milano può ancora correre per arrivare decima: di fatto la distanza è rimasta la stessa nonostante la sconfitta di Vitoria, vero è anche che adesso manca una partita in meno e le avversarie dirette naturalmente muoveranno la loro classifica.

Possiamo dire che l’Olimpia, nonostante un record di 12 vittorie e 17 sconfitte, non sia messa malissimo nella rincorsa al play in di Eurolega; con uno stint positivo nelle ultime cinque giornate potrebbe davvero arrivare a giocare il turno di spareggio, e magari cambiare passo per andare a prendersi la gloria in campo internazionale. Gloria che non può più cercare Venezia: a causa di un brutto finale nel girone, la Reyer è stata eliminata da una Eurocup nella quale sulla carta sarebbe anche potuta arrivare in fondo, purtroppo però sappiamo già che non sarà così. (agg. di Claudio Franceschini)

VENEZIA MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Milano non sarà una delle tre che per questa 23^ giornata del torneo sono fornite dai canali della nostra televisione, e di conseguenza non avrà una trasmissione che possiamo definire “tradizionale”. Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

VENEZIA MILANO: ANTIPASTO DI PLAYOFF!

Venezia Milano, che verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e Sergio Noce, va in scena alle ore 17:00 di domenica 17 marzo: grande sfida nella 23^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, una classica tra due squadre che idealmente sono in corsa per lo scudetto e che attualmente sono in competizione per il terzo posto in classifica, appaiate a -4 dalla vetta dopo aver perso lo scorso weekend. La Reyer è caduta in casa contro Sassari, mancando una bella occasione per avvicinare ancor più il primo posto e migliorare un passo già ampiamente positivo.

Milano invece ha perso il big match contro la Virtus Bologna, interrompendo così una bella serie di vittorie che aveva riportato l’Olimpia a contatto con la vittoria della regular season, possibilità che comunque continua a essere assolutamente concreta come del resto lo è per gli orogranata. Vincere oggi potrebbe significare anche un bel messaggio da mandare all’avversaria diretta e al resto della concorrenza; mentre aspettiamo che la diretta di Venezia Milano prenda il via possiamo anche fare qualche rapida considerazione sui temi principali che emergeranno dall’intrigante pomeriggio del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Milano è una delle partite che di fatto non hanno troppo bisogno di essere presentate: come già detto si affrontano due squadre che hanno la vittoria nel loro DNA, l’Olimpia del resto arriva da due scudetti consecutivi e altri ne aveva vinti nel periodo in cui anche la Reyer, in due occasioni a distanza di tre anni, era riuscita a salire sul tetto d’Italia. Uno dei giocatori simbolo di quella Venezia gioca oggi a Milano, è Stefano Tonut che però è fermo per infortunio; la Reyer corre anche per garantirsi eventualmente un posto nella prossima Eurolega.

La prima chance è sfumata con la deludente eliminazione nel girone di Eurocup, a causa di un grave calo nel finale che ha reso ininfluente e inutile vincere le ultime due partite; nel percorso di crescita di questa società l’andare a giocare nella principale competizione europea è stato posto come obiettivo importante, bisognerà però vedere come andranno le cose ai playoff e in questo senso garantirsi il fattore campo anche in un’eventuale semifinale potrebbe essere decisivo, per questo la diretta di Venezia Milano mette in palio anche più dei canonici due punti che muoveranno la classifica di Serie A1.











