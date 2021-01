Diretta Milano Trieste/ Streaming video tv: sfida storica per l’Olimpia! (basket A1)

DIRETTA MILANO TRIESTE: L’OLIMPIA NON VUOLE CALI

Milano Trieste sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Gabriele Bettini e Giacomo Dori: si gioca alle ore 17:00 di domenica 31 gennaio ed è valida per la 18^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una sfida storica, nel vero senso del termine: non va infatti dimenticato che le due società sono legate a filo doppio dalla figura di Bepi Stefanel, che rese grandi i giuliani (portò in città un certo Dejan Bodiroga) ma poi si trasferì a Milano lasciando gli alabardati in forte crisi, e permettendo invece all’Olimpia di vincere uno scudetto che si è rivelato l’ultimo dell’era pre-Armani.

Oggi Milano domina la scena, ha perso una sola partita in tutto il campionato e arriva dalla vittoria di Treviso, sofferta ma portata via con grande autorità e forza; l’Allianz ha ottenuto il pass per giocare la Coppa Italia e spera dunque in un posto nei playoff, sapendo che la continuità nei risultati sarà la chiave per centrare l’obiettivo. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Milano Trieste, ma intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA MILANO TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Trieste sarà trasmessa su Eurosport 2, canale disponibile al numero 211 del decoder di Sky e dunque riservato ai soli clienti; come sempre poi, l’appuntamento classico per gli appassionati di basket rimane quello del portale Eurosport Player, che come sappiamo fornisce tutte le gare di Serie A1 in diretta streaming video, dunque con il supporto di PC, tablet o smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete poi tutte le informazioni utili del caso: dal tabellino play-by-play alle statistiche di squadre e giocatori, passando per la classifica del torneo e i contenuti multimediali e non.

DIRETTA MILANO TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

Ovviamente, per come stanno adesso le cose, Milano Trieste è una partita che l’Olimpia dovrebbe fare sua: del resto la squadra di Ettore Messina sta disputando un campionato dominante, ha perso solo contro Brindisi e anche nelle giornate più storte riesce comunque a trovare il modo per portare a casa la vittoria. Il primo posto sembra essere blindato, adesso si tratta di far fronte a un periodo tosto che inevitabilmente toglierà qualche energia, anche considerando il roster super attrezzato: a febbraio bisognerà onorare l’impegno di Coppa Italia, in casa, e poi stringere i denti per andare a prendersi i playoff di Eurolega, competizione in cui finalmente Milano ha saputo fare il salto di qualità. Per quanto riguarda Trieste, il girone di andata come detto è andato anche oltre le più rosee aspettative: ora bisognerà stabilire se l’Allianz sarà in grado di mantenere questo passo andandosi a prendere i playoff, che sarebbero un ottimo traguardo per una società che, come altre, sta faticando anche solo per restare viva nei difficili tempi di oggi.



