Diretta Milano Varese/ Streaming video tv: Olimpia già alle Final Four (Supercoppa)

Milano Varese sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Valerio Grigioni e Dario Morelli: si gioca alle ore 19:00 di giovedì 10 settembre presso il Mediolanum Forum, ed è valida per la quinta giornata della Supercoppa Italiana 2020 di basket. Una partita che ormai non ha più motivazioni di classifica: come facilmente prevedibile l’Olimpia ha già strappato il pass per la Final Four e dunque le avversarie del gruppo A sono eliminate aritmeticamente. Tuttavia il derby è sempre il derby, e poi ci sono comunque dei motivi di interesse: intanto la Openjobmetis affronta la sfida con la volontà di fare passi in avanti per migliorare l’amalgama del roster e presentarsi pronta al campionato, l’Olimpia vuole comunque chiudere il girone imbattuta e poi ci sarà la novità Massimo Bulleri, da vedere se già sulla panchina degli ospiti oppure in attesa di prenderne ufficialmente possesso. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Milano Varese, intanto possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla partita del Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO VARESE IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Varese non sarà disponibile: la Supercoppa Italiana 2020 di basket è una prerogativa della piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati tutte le partite del torneo in diretta streaming video. Dovrete dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per assistere alle immagini; ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play o le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA MILANO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Olimpia imbattuta, Openjobmetis con una sola vittoria: questo il contesto con cui si apre Milano Varese, che alla Enerxenia Arena aveva visto gli uomini di Ettore Messina rifilare 33 punti di scarto agli avversari. Sulla panchina varesina sedeva ancora Attilio Caja, incredibilmente licenziato dopo la vittoria interna contro Cantù; il tecnico pavese ha pagato i metodi da sergente di ferro che, a quanto si è detto, piacevano poco a Luis Scola che intanto viaggia a 22,7 punti di media e che, essendo chi è, in qualche modo va tutelato. In città si parla molto di come i modi di Caja fossero noti ai più ma l’esonero sia scattato solo quando El General ha alzato la voce (almeno questa è la ricostruzione che va per la maggiore); sia come sia, adesso Varese sarà presa in mano da Massimo Bulleri che è sicuramente una scelta coraggiosa, ma conosce l’ambiente e ha respirato e giocato basket per lunghissimo tempo, ai massimi livelli. Milano prende questa partita per quella che è: una sfida comunque da vincere perché si scende sempre sul parquet per quello, ma anche un’occasione che Messina avrà per testare qualche rotazione alternativa ed eventualmente lanciare qualche giocatore che ha visto meno il campo. Anche così, l’Olimpia resta nettamente favorita…

