Diretta Milano Varese/ Streaming video tv: torna il grande derby! (basket A1)

DIRETTA MILANO VARESE: SUPER DERBY!

Milano Varese, in diretta dal Mediolanum Forum, va in scena alle ore 18:30 di lunedì 26 dicembre: super derby a Santo Stefano, nella 12^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 torna la grande classica che ha contrassegnato diverse epoche della pallacanestro italiana, una rivalità sentitissima da ambo le parti anche se poi negli anni le cose sono cambiate. L’Olimpia in ogni caso deve vendicare la sconfitta di Trento: la seconda in questo campionato, certamente la situazione resta ottimale e in questo momento si guarda maggiormente all’Eurolega, dove comunque è stata spezzata la serie di sconfitte.

Varese è tornata a vincere battendo Trieste all’overtime: successo prezioso per la Openjobmetis che arrivava da due sconfitte ma ha saputo rialzare la testa sfruttando anche il calendario, e così facendo è anche rimasta in corsa per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia che non gioca da tempo. Sarà dunque una diretta di Milano Varese che potrebbe regalarci una partita equilibrata e di alto profilo, visto che siamo di fronte a due ottime squadre; vedremo come andrà, mentre aspettiamo la palla a due proviamo a valutare alcuni dei temi principali di questa serata al Mediolanum Forum.

DIRETTA MILANO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Varese sarà in chiaro per tutti, perché questo match viene trasmesso su Nove che è un canale (appunto al numero 9 del televisore) che fa parte del pacchetto del digitale terrestre. In alternativa, come ormai sappiamo, tutte le partite della Serie A1 di basket sono garantite dal portale Eleven Sports: qui la visione sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento che è disponibile on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Come sempre la diretta di Milano Varese esula dai contesti della pura attualità: per definizione è “la” partita del nostro basket, quella che mette di fronte le due società che più di tutte sono riuscite a dare lustro al nostro movimento. Certo, poi le strade si sono separate ma anche l’Olimpia ha vissuto anni difficili lungo il percorso, prima dell’avvento di Giorgio Armani ma anche in seguito; a oggi però Milano è una corazzata che punta a vincere tutto, idealmente anche quell’Eurolega che l’ha vista trionfare a Belgrado e interrompere una clamorosa striscia di nove sconfitte consecutive.

Varese insegue il sogno scudetto che manca da 24 anni: è passato più tempo rispetto a quando era arrivato il tricolore della stella, anzi va detto che da quel trionfo la Openjobmetis ai playoff ci è tornata abbastanza di rado, certamente pochissime volte se consideriamo il suo blasone e la passione della piazza. Quest’anno però Matt Brase sembra avere a disposizione un gruppo di qualità, che segna tantissimo e sa chiudere le partite quando conta; vedremo allora, al Mediolanum Forum potrebbe anche arrivare una vittoria esterna ma sarà il parquet a raccontarci la verità…











