DIRETTA MILANO VENEZIA: TRA ADDII E ARRIVI

Con la diretta di Milano Venezia possiamo osservare da vicino la rinnovata Olimpia, tra addii illustri e arrivi di peso. Sicuramente la separazione più dolorosa è stata quella dal capitano Nicolò Melli, che dopo cinque anni è tornato al Fenerbahçe dove aveva già giocato per due stagioni; hanno lasciato però anche il veterano Maodo Hall, che ha firmato per Paris recente vincitore della Eurocup, e Shabazz Napier andato al Bayern, chissà che il playmaker Usa possa poi fare un terzo ritorno all’Olimpia Milano, visto che già l’anno scorso aveva vestito questa canotta per la seconda volta, di fatto sotterrando una sorta di ascia di guerra.

Dopo tre anni ha salutato anche Devon Hall, anche lui al Fenerbahçe; gli arrivi sono di sostanza, come già detto il grande ritorno di uno Zach LeDay sempre amato dal pubblico del Mediolanum Forum e poi certamente la firma di Fabian Causeur, 37 anni e per due volte vincitore di Eurolega con il Real Madrid. Nel ruolo di playmaker ecco poi Nenad Dimitrijevic a lungo inseguito; ancora, i due centri David McCormack e Josh Nebo per rinforzare il nervo scoperto degli anni passati, ovvero la stazza sotto i tabelloni. Ora non resta che vedere all’opera i nuovi arrivati nella diretta di Milano Venezia, la prima ufficiale per l’Olimpia. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO VENEZIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Milano Venezia in tv sarà garantita da Eurosport 2: dobbiamo specificare che questo canale si occuperà di mandare in onda tutte le partite della Supercoppa 2024, solo la finale sarà trasmessa in chiaro e allora per il momento appuntamento riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare, che troveranno il canale al numero 211 del loro decoder e poi potranno assistere al match in questione anche in diretta streaming video, ma sempre in abbonamento, attraverso le piattaforme DAZN e Discovery Plus che garantiscono l’evento.

TORNA IL GRANDE BASKET!

Con la diretta Milano Venezia, in programma alle ore 18:00 di sabato 21 settembre 2024, torna finalmente il grande basket di casa nostra: siamo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno ed è la semifinale di Supercoppa 2024, il tradizionale appuntamento che apre la stagione di casa nostra. Torna anche una sfida storica: l’Olimpia Milano, reduce dal terzo scudetto consecutivo, inizia la sesta stagione con Ettore Messina come allenatore e come sempre ha fatto spese in estate, il grande obiettivo sarà quello di un’Eurolega che sta diventando quasi maledetta ma, poiché l’appetito vien mangiando, vincere la Supercoppa sarebbe comunque tanto di guadagnato.

Abbiamo poi una Reyer Venezia che ha confermato Neven Spahija, autore certamente di un ottimo stint dopo aver sostituito Walter De Raffaele: la squadra vuole tornare ai fasti del passato ed è certamente sulla buona strada, con la sensazione però che manchi il centesimo per fare l’euro. Scopriremo presto cosa succederà nella diretta Milano Venezia, partita ampiamente attesa; intanto possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero tenerci compagnia nella prima parte della serata di Supercoppa basket 2024.

DIRETTA MILANO VENEZIA: PRIMO OBIETTIVO OLIMPIA

Una grande serata quella in compagnia della diretta Milano Venezia: due squadre che certamente hanno scritto pagine importanti del nostro basket e che, possiamo ricordarlo, sono qualificate alla Supercoppa 2024 rispettivamente come vincitrice e semifinalista del campionato, con la Reyer che rispetto alla concorrenza può schierare anche la semifinale della Coppa Italia più recente. I riflettori li puntiamo innanzitutto sull’Olimpia, che da tre anni vince lo scudetto e almeno in ambito nazionale è tornata grande: una squadra che ha tutto per fare risultati anche in Eurolega ma che, dopo quella Final Four conquistata nel 2021, non è più riuscita ad andare oltre i playoff.

Anzi, l’anno scorso Milano non ha nemmeno conquistato il play in e allora per questa stagione Messina ha chiaramente chiesto rinforzi: li ha anche ottenuti, soprattutto facendo tornare Zach LeDay che era in campo quando l’Olimpia aveva perso la semifinale all’ultimo tiro contro il Barcellona. Un’addizione importante come le altre che andremo a esplorare: naturalmente questo basta per fare poker in campionato al netto della concorrenza, per l’Europa vedremo ma innanzitutto sarà interessante valutare come Milano si comporterà in Supercoppa 2024, a cominciare dalla semifinale contro Venezia che arriva agguerrita.