Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, si gioca! (9 giugno 2023)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Stiamo finalmente per vivere la diretta di Milano Virtus Bologna, gara-1 della finale scudetto. Le due serie precedenti sono state diverse: in quella del 2021 l’Olimpia aveva pagato la stanchezza dell’Eurolega (era arrivata a un centimetro dalla finale) ed era stata spazzata via dalla Segafredo che, molto più fresca (eliminata agli ottavi di Eurocup, con grande delusione) si era presa un inequivocabile 4-0 andando a vincere le prime due partite al Mediolanum Forum, un doppio blitz che naturalmente aveva fortemente indirizzato l’esito della sfida.

L’anno scorso invece la Virtus Bologna era arrivata in fondo alla Eurocup, vincendola; aveva comunque giocato meno partite rispetto a Milano, che però avendo mancato la Final Four di Eurolega si era potuta riposare anche mentalmente e, avendo già girato il fattore campo alla Segafredo Arena, aveva poi vinto il ventinovesimo scudetto con il 4-2 nella serie. Adesso si apre un nuovo capitolo in questa straordinaria rivalità: non resta che metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il parquet del Mediolanum Forum, finalmente ci siamo e la palla a due di Milano Virtus Bologna si può davvero alzare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa in chiaro: dovrebbe essere così per tutte le finali di Serie A1 2022-2023, in questo caso l’appuntamento per tutti sarà su Nove, canale che appunto fa parte del digitale terrestre. L’alternativa è come sempre quella di Eurosport 2: al numero 211 del decoder di Sky avranno accesso solo gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno assistere alla partita anche in diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili a partire dal tabellino play-by-play e dal boxscore aggiornati in tempo reale.

I PRECEDENTI

Abbiamo già detto che Milano Virtus Bologna rappresenta la finale scudetto per il terzo anno consecutivo; in totale invece i precedenti tra queste due squadre, nella serie per il tricolore da quando esistono i playoff, sono quattro e il vantaggio sorride alle V nere, che hanno ottenuto tre titoli a fronte di quello che l’Olimpia ha conquistato lo scorso anno. La prima finale è simbolica, anche perché in panchina sedevano Dan Peterson – per Milano – e il suo allievo Terry Driscoll per la Virtus Bologna; gli emiliani avevano ottenuto un 2-0 nella serie, mentre cinque anni più tardi era stato Alberto Bucci a portare lo scudetto nella sede della Virtus Bologna con un 2-1, e tre vittorie fuori casa su altrettante gare.

I due precedenti più recenti hanno visto prevalere due ex come Sasha Djordjevic, a favore della Segafredo, e Ettore Messina per Milano; in totale il computo delle gare scudetto in una serie finale di playoff parla di 10 vittorie da parte della Virtus Bologna e 5 dell’Olimpia, vedremo come verrà aggiornato il calcolo al termine di questa gara-1 e poi in generale di tutta la serie… (agg. di Claudio Franceschini)

FINALMENTE LE FINALI!

Milano Virtus Bologna, in diretta dal Mediolanum Forum, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 9 giugno 2023: scatta finalmente l’appuntamento con le finali di basket Serie A1 2022-2023, gara-1 (così come il secondo episodio della serie) si gioca ad Assago perché l’Olimpia ha ottenuto il primo posto in classifica nella regular season, mentre la Segafredo è giunta seconda. Una costante nelle ultime tre stagioni, ed è una costante questa finale: per il terzo anno consecutivo Milano Virtus Bologna vale lo scudetto, fino a questo momento un successo per parte.

Con una curiosità: sia nel 2021 che nel 2022 la squadra a vincere il tricolore è stata quella che non aveva il vantaggio del campo. Fosse ancora così trionferebbe la Virtus Bologna, ma è chiaro che le eccezioni esistono e che ovviamente non ci possiamo basare su questo: la verità è che la diretta di Milano Virtus Bologna è uno spettacolo a se stante, sfugge a tutte le regole e dunque noi possiamo solo metterci comodi e scoprire di volta in volta cosa succederà sul parquet, a cominciare da quello del Mediolanum Forum per questa gara-1 che potrebbe già indirizzare la serie, che ci aspettiamo comunque lunga.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo alla diretta di Milano Virtus Bologna, gara-1 della finale scudetto: questa volta l’Olimpia non è riuscita ad arrivare qui con un percorso netto ai playoff, perché nel primo turno ha perso la terza partita contro Pesaro e dunque è stata costretta a tornare al Mediolanum Forum per chiudere i conti. In semifinale invece, esattamente come un anno fa, un secco 3-0 a Sassari, di fatto soffrendo soltanto in gara-2; ancora una volta si è vista la superiorità di Milano, che si presenta in finale come favorita ma soltanto in maniera lievissima.

La Virtus Bologna non ha ancora perso in questi playoff: 3-0 a Brindisi e 3-0 a Tortona, si pensava che la squadra di Sergio Scariolo potesse soffrire una ambiziosa e competitiva Bertram e invece le V nere hanno dato la sensazione, almeno per qualche tratto delle tre partite, di viaggiare con il pilota automatico, trovando di volta in volta un protagonista diverso e facendo valere la profondità del suo roster. Adesso Messina e Scariolo si incrociano ancora una volta: il primo round nelle finali scudetto è andato all’allenatore dell’Olimpia, quello della Virtus Bologna va a caccia di vendetta e vedremo come andranno le cose…











