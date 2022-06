Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Rai: match-point Olimpia in gara-6

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SI PUNTA SUL “MURO ROSSO” DEL FORUM!

Milano Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Baldini, Attard e Paternicò con palla a due al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20.30 di questa sera, sabato 18 giugno 2022, si gioca come gara-6 della finale scudetto della Serie A di basket, che vede l’Olimpia Milano in vantaggio per 3-2 nella serie e quindi con la grande occasione di conquistare questa sera lo scudetto davanti ai suoi tifosi. La finale era cominciata dieci giorni fa con il colpaccio dell’Olimpia Milano, capace di espugnare il campo della Virtus Bologna in gara-1, poi invece il fattore campo è sempre stato rispettato e di conseguenza stasera Milano ha un match-point in casa da non sprecare.

La diretta di Milano Virtus Bologna ci offrirà quindi una grande occasione per l’Olimpia di Ettore Messina, che due giorni fa ha invece perso gara-5. Per la Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo è stata una reazione importante, per non abdicare davanti ai propri tifosi e tenere vivo il sogno del bis scudetto, però oggi servirà l’impresa al Forum per pareggiare i conti e tornare virtualmente “in vantaggio” con la bella che sarebbe lunedì sera a Bologna. L’attesa quindi è altissima, chissà cosa ci dirà la diretta di Milano Virtus Bologna nella partita che potrebbe chiudere il campionato…

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa da due diverse emittenti: l’appuntamento in chiaro è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del telecomando e che vi permetterà di seguire gara-6 della finale scudetto anche in mobilità, attraverso sito o app di Rai Play. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, che fa parte del pacchetto Sky riservato agli abbonati (numero 211 del decoder); inoltre, e lo sappiamo bene, la piattaforma Discovery Plus è broadcaster ufficiale della Lega Basket e dunque continua a fornire le immagini integrali delle partite ai suoi clienti, con la diretta streaming video di Milano Virtus Bologna sempre disponibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI MILANO VIRTUS BOLOGNA

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Virtus Bologna, possiamo osservare come la finale più attesa per chiudere la stagione della Serie A di basket con le due “corazzate” della nostra pallacanestro a contendersi lo scudetto ci abbia finora ampiamente soddisfatti. Certo, non sempre lo spettacolo è stato meraviglioso, dal momento che in una finale scudetto l’attenzione difensiva è naturalmente un aspetto fondamentale, però rispetto al clamoroso “cappotto” di un anno fa le emozioni sono garantite e oggi saranno ancora più grandi, perché gara-6 è logicamente una partita in cui sbagliare è vietato.

Nelle partite più recenti, avevamo avuto in gara-4 la vittoria di Milano al Forum grazie a un magnifico ultimo quarto da 22-7 dopo la parità al termine dei primi 30 minuti, con i 21 punti di Shavon Shields in copertina per il terzo successo dell’Olimpia. In gara-5 invece la Virtus Bologna è partita fortissima davanti al pubblico amico (25-12 alla finale del primo quarto), poi ha saputo resistere al veemente tentativo di rimonta da parte di Milano. Uomo partita l’altro ieri fu senza dubbio Mouhammadou Jaiteh, autore di una doppia doppia di straordinaria qualità, con 17 punti e 13 rimbalzi a referto.











