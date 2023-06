Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: palla a due, via a gara-7! 23 giugno 2023

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente ci siamo, la diretta di Milano Virtus Bologna sta per cominciare e dunque tra poco scopriremo chi vincerà lo scudetto di Serie A1. Al momento le due squadre hanno disputato 16 partite di finale nelle ultime tre stagioni: il computo totale premia la Virtus Bologna per 9-7, in virtù del 4-0 che la squadra di Sasha Djordjevic aveva rifilato all’Olimpia nel 2021. L’anno scorso invece Milano aveva ottenuto il tricolore chiudendo la serie sul 4-2; curiosamente dunque la Segafredo resterà in vantaggio per numero di singole vittorie, ma potrebbe anche trovarsi con un solo scudetto contro i due dell’Olimpia.

Sia come sia, questa serie è stata profondamente diversa dalle precedenti, in cui la squadra vincente aveva sostanzialmente dominato; abbiamo assistito ad un grande equilibrio. Le giocate dei singoli hanno fatto la differenza, ora Ettore Messina e Sergio Scariolo dovranno inventarsi eventualmente qualcosa di diverso. Magari, e potrebbe essere una mossa determinante, rispolverare due come Stefano Tonut e Nico Mannion che sono certamente ottimi giocatori presi individualmente, ma che nell’economia delle rispettive rotazioni hanno dato pochissimo. Vedremo, noi possiamo finalmente metterci comodi e lasciare che a parlare sia il parquet del Mediolanum Forum perché è tutto pronto, la palla a due di gara-7 Milano Virtus Bologna sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà ancora una volta in chiaro: come nel precedente episodio della finale scudetto, gara-7 verrà trasmessa su Nove e dunque sarà un appuntamento accessibile a tutti. In alternativa gli abbonati alla televisione satellitare potranno seguire la partita su Eurosport, presente al canale 210 del loro decoder; per quanto riguarda la diretta streaming video, come sempre bisognerà abbonarsi al portale Eleven Sports (che fa parte anche del pacchetto DAZN) oppure acquistare il singolo evento on demand, attraverso la piattaforma. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

I COACH

A margine della diretta di Milano Virtus Bologna possiamo fare un focus sui due allenatori, e leggere un po’ di numeri: naturalmente sono curiosi quelli di Ettore Messina, un signore che in Italia ha vinto la bellezza di 16 trofei. Ecco: sette di questi sono arrivati sulla panchina della Virtus Bologna, nello specifico tre scudetti e quattro Coppe Italia, perché il coach catanese ha aperto un ciclo straordinario con le V nere che ha anche condotto a vincere la Coppa delle Coppe e soprattutto l’Eurolega, per due volte. Per Messina i titoli da head coach in totale sono 32: vanno infatti aggiunti i 13 con il Cska Mosca, tra cui due volte l’Eurolega e tre la VTB United League.

Sergio Scariolo il suo unico scudetto l’ha vinto a meno di 30 anni, con Pesaro; in Italia ha poi messo in bacheca soltanto la Supercoppa Italiana, con la Virtus Bologna nelle ultime due stagioni. Anche lui si è affermato all’estero: due volte la Liga con Real Madrid prima e Unicaja Malaga poi, Coppa del Rey con Baskonia e ancora Unicaja, in campo internazionale abbiamo la Eurocup con la Segafredo. Scariolo poi ha trionfato con la nazionale spagnola: quattro ori agli Europei, uno ai Mondiali (in aggiunta un argento e un bronzo olimpici, un bronzo continentale). Dunque Messina “batte” Scariolo per 32 trofei contro 13, ma la grandezza di un allenatore non si misura solo sui freddi numeri… (agg. di Claudio Franceschini)

PER LO SCUDETTO!

Milano Virtus Bologna sarà in diretta dal Mediolanum Forum, alle ore 20:30 di venerdì 23 giugno: è gara-7 della finale scudetto di basket Serie A1 2022-2023, quindi finalmente avremo la squadra campione d’Italia al termine di una serie splendida, arrivata quasi naturalmente alla bella. L’Olimpia può giocarla in casa avendo ottenuto il primo posto in regular season; essendo che nei sei episodi precedenti il fattore campo non è mai saltato, per Milano c’è una grande occasione per chiudere i conti e fare il bis con il tricolore vinto già lo scorso anno, ancora contro la Segafredo con cui peraltro aveva perso la finale nel 2021.

Attenzione però, perché la Virtus Bologna in gara-6 ha dominato: la partita di mercoledì sera è stata l’unica a non essere mai davvero in discussione, dunque per le V nere l’inerzia è ottima così come la fiducia, adesso sul parquet del Mediolanum Forum servirà qualcosa in più del solo talento o degli accorgimenti da parte dei due coach. Da vedere chi la spunterà nella diretta di Milano Virtus Bologna, ma una cosa è certa: sarà grande spettacolo, quello cui queste due meravigliose corazzate ci hanno abituato. Aspettando che si giochi, diamo uno sguardo ai temi principali che potranno emergere da una gara-7 che è presumibilmente attesa dal primo giorno del campionato di Serie A1…

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Parlando della diretta di Milano Virtus Bologna, potremmo presentare gara-7 della finale scudetto in tanti modi diversi: si potrebbe parlare della capacità di Marco Belinelli di emergere nei momenti decisivi, della competente e determinante difesa di un Daniel Hackett che ha limitato (per usare un eufemismo) Shabazz Napier, di un Isaia Cordinier uomo ovunque e poi, in negativo, di un Milos Teodosic che esattamente come in gara-6 ha steccato la sua prova e chiuso ancora con valutazione negativa, ma sul quale non si possono certo dormire sonni tranquilli (e l’Olimpia certamente non commetterà l’errore di farlo).

Milano ha alzato bandiera bianca troppo presto, forse pensando al fatto di avere comunque una settima partita in casa; tuttavia, guardando al singolo match, può apparire preoccupante il modo in cui ad un certo punto la Virtus Bologna ha preso il largo anche perché, come già detto, nella serie non si era mai visto qualcosa di simile. Ogni gara fa a sé, noi possiamo immaginarci una gara-7 dominata dalle difese, con basse percentuali ed errori anche vistosi ma con straordinaria intensità per 40 minuti (sempre che possano bastare); la realtà del parquet del Mediolanum Forum potrebbe presentarci un match del tutto opposto. Staremo a vedere, per l’appunto, chi vincerà lo scudetto per la stagione 2022-2023…











