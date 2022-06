Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Rai: allungo Olimpia? (finale gara-4)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: OLIMPIA PER ALLUNGARE!

Milano Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Michele Rossi e Boris Ryzhyk: siamo ancora al Mediolanum Forum di Assago, e alle ore 20:30 di martedì 14 giugno si gioca gara-4 della finale scudetto nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Domenica l’Olimpia ha ottenuto il vantaggio nella serie: nella partita meno combattuta (per usare un eufemismo) Milano ha rispettato il fattore campo e “confermato” il blitz di gara-1, così da portarsi a due gare dal titolo. Vincendo anche questa sera, l’Olimpia tornerebbe alla Segafredo Arena con tre match point a disposizione e mezzo scudetto in tasca.

Il compito della Virtus Bologna, ça va sans dire, sarà di conseguenza quello di riprendersi il vantaggio ottenuto dalla classifica di regular season, e per farlo le V nere devono espugnare il Mediolanum Forum restituendo la pariglia agli avversari. Non facile, perché a differenza dell’anno scorso l’Olimpia è decisamente in palla; vedremo comunque quello che succederà nella diretta di Milano Virtus Bologna, gara-4 è dietro l’angolo e quindi ci possiamo accomodare non prima di aver sciorinato alcuni dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata, decisamente importante visto che ci avviciniamo alla soluzione dell’enigma…

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa su Rai Sport: ancora una volta dunque le finali scudetto sono un appuntamento in chiaro per tutti, non fa eccezione gara-4 che è disponibile al canale 58 del vostro telecomando. L'alternativa è quella di essere abbonati alla televisione satellitare per seguire la partita su Eurosport 2 (numero 212 del decoder); per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, viene fornito dalla piattaforma Discovery Plus che è broadcaster ufficiale della Lega.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Virtus Bologna, gara-4 della finale scudetto, ci dirà se l’Olimpia riuscirà a volare sul 3-1 ipotecando il tricolore o se la Segafredo sarà in grado di fare il colpo grosso al Mediolanum Forum, impattando la serie e regalandoci almeno un sesto episodio (che si giocherebbe sempre qui ad Assago). La terza partita ci ha detto, come già accennavamo, che Milano sta bene: l’anno scorso era arrivata alla finale scudetto sulle gambe per una stagione lunghissima, e con in più la delusione per come era andata la semifinale di Eurolega.

Stavolta, pur avendo comunque giocato tanto, la squadra di Ettore Messina ha dimostrato una condizione ottimale per affrontare una squadra che, nel corso della stagione, ha aggiunto al proprio arsenale due giocatori come Daniel Hackett (uno degli ex) e Tornike Shengelia. Ovviamente anche l’Olimpia ha un roster profondissimo e lo sta facendo vedere; aver vinto a Bologna in gara-1 può fare adesso tutta la differenza del mondo, e salire 3-1 nella finale scudetto sarebbe un timbro psicologico importante. Tuttavia, se c’è una squadra in grado di ribaltare tutto è naturalmente la Virtus Bologna, anche perché un allenatore come Sergio Scariolo ne ha viste tante in carriera; staremo a vedere, tra poco sarà il momento di dare la parola al parquet…











