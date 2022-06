Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Rai: chi va in testa? Finale gara-3

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: IL FORUM SPINGE MESSINA E I SUOI!

Milano Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Lanzarini, Attard e Mazzoni con palla a due al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20.30 di questa sera, domenica 12 giugno 2022, si gioca come gara-3 della finale scudetto della Serie A di basket, che vede per ora la serie in parità (1-1). La finale scudetto è cominciata mercoledì con il colpaccio dell’Olimpia Milano, capace di espugnare il campo della Virtus Bologna al termine di una partita dominata dalle due difese (62-66). Venerdì sera ecco la reazione della Virtus con vittoria per i bolognesi per 75-68 grazie a un miglioramento dell’attacco di coach Sergio Scariolo.

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 75-68): la Virtus vince Gara-2!

La diretta di Milano Virtus Bologna ci offrirà invece stasera la prima partita in casa dell’Olimpia di Ettore Messina. Sappiamo che si arriverà come minimo a gara-5, per cui la serie si sta allungando, però naturalmente vincere la terza partita stasera sarebbe importante sia per chi vuole riprendersi il fattore campo (la Virtus) sia per chi logicamente punta a difendere il vantaggio acquisito con il colpaccio d’apertura (Milano). L’attesa quindi è alta, chissà cosa ci dirà la diretta di Milano Virtus Bologna nella prima uscita in terra lombarda…

DIRETTA/ Virtus Bologna Milano (risultato finale 62-66): primo round all'Olimpia

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa da due diverse emittenti: l’appuntamento in chiaro è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del telecomando e che vi permetterà di seguire gara-1 della finale scudetto anche in mobilità, attraverso sito o app di Rai Play. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, che fa parte del pacchetto Sky riservato agli abbonati (numero 211 del decoder); inoltre, e lo sappiamo bene, la piattaforma Discovery Plus è broadcaster ufficiale della Lega Basket e dunque continua a fornire le immagini integrali delle partite ai suoi clienti, con la diretta streaming video di Milano Virtus Bologna sempre disponibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI MILANO VIRTUS BOLOGNA

Diretta/ Tortona Virtus Bologna (risultato finale 69-77): emiliani in finale!

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Virtus Bologna, possiamo osservare come la finale più attesa per chiudere la stagione della Serie A di basket con le due “corazzate” della nostra pallacanestro a contendersi lo scudetto ci abbia già regalato spunti piuttosto interessanti. Mercoledì sera gara-1 ha deluso le aspettative di chi si aspetta spettacolo e divertimento: abbiamo assistito a una dura battaglia, agonisticamente intensa e con due ottime difese. L’Olimpia Milano comunque aveva meritato perché dopo 30 minuti la Virtus aveva segnato solamente 40 punti e Milos Teodosic con 16 punti e 6 assist non è bastato, la doppia doppia di Kyle Hines più i 18 punti di Shavon Shields e i 13 di Gigi Datome sono stati decisivi.

Venerdì sera gara-2 ha visto Milano confermarsi allo stesso livello con 68 punti rispetto ai 66 della prima partita, ma la differenza l’ha fatta la Virtus Bologna con 75 punti, dato magari di per sé non clamoroso ma naturalmente miglioramento netto rispetto ai 62 della prima uscita e significativo nel contesto di una finale, quindi sempre con grande attenzione alla difesa. I rimbalzi sono stati un fattore determinante, con Jaiteh in doppia cifra (10, più 11 punti), mentre in attacco è stato determinante Shengelia con 22 punti. Per l’Olimpia Milano quattro uomini in doppia cifra, con Hall autore di 16 punti e Shields a quota 15, ma non è bastato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA