DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming Rai: i tre precedenti nella stagione

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: GLI INCROCI STAGIONALI

La diretta di Virtus Bologna Milano sta per farci compagnia: gara-1 della finale scudetto sarà il quarto incrocio stagionale tra queste due squadre, il bilancio chiaramente non può essere in equilibrio e vede il vantaggio da parte della Segafredo, che ha vinto due partite. La prima in ordine cronologico è la finale di Supercoppa: a differenza di quanto era accaduto un anno fa, le V nere sono riuscite a battere l’Olimpia assicurandosi il primo trofeo stagionale, ma poi quando sono andate al Mediolanum Forum per l’andata di Serie A1 hanno perso, e questo era accaduto anche nel match che, ricorderete, nel dicembre 2021 aveva segnato l’esordio di Marco Belinelli con la Segafredo.

Diretta/ Tortona Virtus Bologna (risultato finale 69-77): emiliani in finale!

La terza partita nella stagione è molto più recente: il 10 aprile la squadra di Sergio Scariolo, ex come il collega Ettore Messina, si è imposta con un 83-65 prendendosi la differenza canestri, che comunque alla fine non è stata decisiva. A proposito: lo scarto medio a favore della Virtus Bologna nelle due vittorie è stato di 12 punti, mentre la vittoria di Milano nel match del 5 gennaio è arrivata all’overtime per 3 lunghezze. Chiaramente, questi dati adesso conteranno il giusto perché gara-1 della finale scudetto fa storia a sè… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sassari Milano (risultato finale 69-87): l'Olimpia sfida la Virtus Bologna!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà come sempre trasmessa da due diverse emittenti: l’appuntamento in chiaro è su Rai Sport, canale che trovate al numero 58 del televisore e che vi permetterà di seguire gara-1 della finale scudetto anche in mobilità, attraverso sito o app di Rai Play. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, che fa parte del pacchetto Sky riservato agli abbonati (numero 211 del decoder); inoltre, e lo sappiamo bene, la piattaforma Discovery Plus è broadcaster ufficiale della Lega Basket e dunque continua a fornire le immagini integrali delle partite ai suoi clienti, con la diretta streaming video di Virtus Bologna Milano sempre disponibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Diretta/ Milano Sassari (risultato finale 91-82): l'Olimpia va sul 2-0!

VIRTUS BOLOGNA MILANO: FINALMENTE LA FINALE!

Virtus Bologna Milano è in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 21:00 di mercoledì 8 giugno: finalmente si gioca gara-1 della finale scudetto nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, ed è passata esattamente una settimana da quando l’Olimpia ha completato il 3-0 nella serie contro Sassari raggiungendo la Segafredo, che in semifinale aveva già schiantato Tortona. La finale scudetto è la stessa dell’anno scorso, con una differenza: questa volta il fattore campo sorride alla Virtus Bologna, che del resto nel 2021 non ne aveva avuto bisogno per laurearsi campione.

Significa comunque che le prime due partite saranno alla Segafredo Arena; poi si andrà al Mediolanum Forum per il terzo e il quarto episodio della serie e infine, se ce ne sarà bisogno, avremo tre gare a campo alternato. Questo perché la diretta di Virtus Bologna Milano è il primo capitolo di una serie al meglio di sette partite; questo e altri fattori hanno contribuito ad animare una sorta di malcontento tra appassionati e addetti ai lavori, resta però che volendo rimanere sulla finale scudetto questo incrocio è uno spettacolo (almeno speriamo) e noi siamo pronti a viverlo sul serio…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Milano sta per farci compagnia: sarà una partita splendida per una serie splendida, almeno le premesse sono queste perché le due squadre hanno ampiamente dimostrato, a partire dallo scorso anno, che in questo momento in Italia c’è una differenza netta tra loro due e il resto del gruppo. La finale scudetto insomma è la migliore che potessimo avere: per il secondo anno consecutivo Virtus Bologna e Milano ci arrivano con percorso netto, avendo vinto ogni singola partita tra quarti e semifinale.

La Segafredo, che difende il titolo vinto nella scorsa stagione, ha eliminato Pesaro e Tortona soffrendo forse solo in gara-1 contro la Bertram (prima che si scatenasse Marco Belinelli); l’Olimpia invece ha fatto fuori Reggio Emilia e Sassari, e anche qui i momenti di reale difficoltà sono stati pochissimi. Tra le altre cose le due squadre saranno fianco a fianco nella prossima Eurolega, Milano dotata della licenza pluriennale – confermata dai risultati – e la Virtus Bologna avendo vinto l’Eurocup; dunque questa finale scudetto contribuisce ad aumentare l’attesa, adesso vedremo quello che succederà sul parquet della Segafredo Arena per gara-1…











© RIPRODUZIONE RISERVATA