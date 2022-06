DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming Rai: parla Gigi Datome, finale gara-2

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: PARLA DATOME

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Virtus Bologna Milano, possiamo naturalmente tornare su gara-1 con alcune considerazioni illustri, cioè le dichiarazioni di Gigi Datome sulla vittoria della sua Olimpia in casa Virtus: “Non è stata una partita bellissima, ma è stata molto intensa, in campo avevo avuto la sensazione che avessimo fatto molto bene a rimbalzo e così è stato”, ha detto il giocatore parlando per il sito ufficiale della Olimpia Milano.

Datome poi ha aggiunto, analizzando pure ciò che Milano potrebbe ancora migliorare in gara-2: “Credo che sia stato fondamentale eseguire il piano partita, nel primo tempo abbiamo costruito tanti buoni tiri che non sono entrati però abbiamo mantenuto la fiducia per continuare a prenderli. Così abbiamo vinto, ma è solo la prima. Specie sotto canestro è stata durissima, quello che adesso non dobbiamo fare è essere soddisfatti di averne vinta una qui. Anche venerdì (oggi, ndR) dovremo andare in campo arrabbiati, tesi e decisi a ripetere una gara di questa intensità. Tecnicamente invece c’è tanto che possiamo ripulire e migliorare. Ma ripeto è solo una partita”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa da due diverse emittenti: l’appuntamento in chiaro è su Rai Sport + HD, canale che trovate al numero 58 del telecomando e che vi permetterà di seguire gara-1 della finale scudetto anche in mobilità, attraverso sito o app di Rai Play. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, che fa parte del pacchetto Sky riservato agli abbonati (numero 211 del decoder); inoltre, e lo sappiamo bene, la piattaforma Discovery Plus è broadcaster ufficiale della Lega Basket e dunque continua a fornire le immagini integrali delle partite ai suoi clienti, con la diretta streaming video di Virtus Bologna Milano sempre disponibile. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI VIRTUS BOLOGNA MILANO

PARTITA DELLA VERITÀ

Virtus Bologna Milano, diretta dagli arbitri Giovannetti, Rossi e Paternicò con palla a due alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 10 giugno 2022, si gioca presso la Segafredo Arena di Bologna come gara-2 della finale scudetto della Serie A di basket, che è cominciata mercoledì con il colpaccio dell’Olimpia Milano, capace di espugnare il campo della Virtus Bologna al termine di una partita dominata dalle due difese come conferma il punteggio di 62-66. Tanto agonismo e meno spettacolo, come d’altronde è sempre possibile quando la posta in palio è così alta.

La diretta di Virtus Bologna Milano ci offrirà dunque uno snodo forse già decisivo per le sorti della finale scudetto: una vittoria di Bologna in gara-2 riaprirebbe la situazione, pur con Milano che ha già spostato il fattore campo a suo favore; un bis dell’Olimpia potrebbe invece pesare come un macigno, come era successo a parti invertite un anno fa, quando la Virtus Bologna vinse per due volte al Forum per poi chiudere con un clamoroso 4-0. Ecco perché, pur essendo “solo” a gara-2 di una serie potenzialmente di sette partite, oggi il verdetto della diretta di Virtus Bologna Milano potrebbe già assegnare un pezzo dello scudetto…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Milano, possiamo osservare come l’andamento della stagione della Serie A di basket abbia confermato che questa finale è l’epilogo praticamente inevitabile, tanto è netta la superiorità di Virtus Bologna e Milano sulla concorrenza interna. Le due squadre ci hanno regalato anche soddisfazioni europee con il trionfo della Virtus in Eurocup e l’ottimo cammino della Olimpia in Eurolega, dove l’anno prossimo vedremo anche Bologna. Adesso però c’è in palio lo scudetto, ci si gioca in pochi giorni una fetta enorme della stagione…

Dobbiamo dire onestamente che mercoledì sera gara-1 ha deluso le aspettative, almeno di chi si aspetta spettacolo e divertimento da parte di una finale scudetto. Abbiamo invece assistito a una dura battaglia, agonisticamente intensa e con due ottime difese, ma di certo con poca qualità di gioco. L’Olimpia Milano ha comunque meritato perché ha fatto qualcosa in più, dopo 30 minuti la Virtus aveva segnato solamente 40 punti e il tentativo di rimonta nell’ultimo quarto non è andato a buon fine, lasciando all’Olimpia un vantaggio di quattro punti. Milos Teodosic con 16 punti e 6 assist non è bastato, la doppia doppia di Kyle Hines più i 18 punti di Shavon Shields e i 13 di Gigi Datome sono stati decisivi.











