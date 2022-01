Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video Rai: si riparte con la classica

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: OLIMPIA INCEROTTATA!

Milano Virtus Bologna, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 5 gennaio 2022, segna la ripartenza del campionato di Serie A di basket dopo l’interruzione dovuta al Covid e sarà una ripartenza di lusso, con la sfida in assoluto più sentita e affascinante del basket italiano, recupero della partita che doveva andare in scena a Santo Stefano per la tredicesima giornata ma fu rinviata appunto a causa del Covid che prima di Natale aveva pesantemente colpito l’Olimpia Milano.

La diretta di Milano Virtus Bologna assume dunque un valore ancora più significativo, sperando che possa davvero essere la ripartenza dopo giorni a dir poco complicati con il rinvio di un gran numero di partite. Oggi pomeriggio però ad Assago si gioca la partita che è il match copertina per il basket italiano, tra la Virtus Bologna che è campione d’Italia in carica e l’Olimpia Milano che è naturalmente la sua sfidante più accreditata. Proviamo allora a pensare solamente al campo: cosa succederà in Milano Virtus Bologna?

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, un bel regalo per gli appassionati di basket che potranno seguire il big-match sul canale generalista Rai e anche in diretta streaming video su Rai Play, in aggiunta naturalmente alla copertura su Discovery + in abbonamento, come per tutte le partite del campionato di Serie A. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: IL CONTESTO

La diretta di Milano Virtus Bologna arriva dunque al termine di una sosta forzata che potrebbe avere creato qualche problema soprattutto all’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, grande ex della sfida. I lombardi infatti sono stati fra le squadre più colpite dal Covid e per di più hanno avuto problemi anche con infortuni di spicco, tanto che la società di patron Giorgio Armani è intervenuta sul mercato: dopo la frattura scomposta del radio patita da Shavon Shields nella partita contro il Real Madrid, l’Olimpia Milano si è aggiudicata Trey Kell.

La Virtus Segafredo Bologna arriva al big-match con qualche problema in meno e potrebbe mettere nel mirino l’aggancio in vetta: questo è l’obiettivo della squadra di Sergio Scariolo (a proposito di grandi ex), che è reduce dalla vittoria nel derby contro la Fortitudo prima di Natale, anche se al termine di un match forse più combattuto del previsto. Doveva esserci la doppietta consecutiva derby-Milano, il Covid ha dilatato i tempi ma oggi è la volta di un’altra grande sfida. Che cosa succederà ad Assago?



