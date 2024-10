DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Per quanto riguarda la diretta Milano Virtus Bologna possiamo prendere in considerazione le partite che sono state disputate in Eurolega dal 2000 a oggi: sono appena quattro e fanno riferimento alle ultime due stagioni, all’inizio del terzo millennio non avevamo mai avuto incroci nel breve periodo in cui la Virtus Bologna ha disputato la competizione prima del calo, dunque si parte dal 2022 con un bilancio che è favorevole proprio alla Segafredo, che ha vinto tre partite. L’unico successo dell’Olimpia è però arrivato nell’ultimo match, quello dello scorso aprile: 90-75 il risultato, con una doppia doppia da 18 punti e 11 rimbalzi di Nikola Mirotic pur impreciso al tiro (4/10).

Il bilancio ci dice naturalmente che la Virtus Bologna ha espugnato il Mediolanum Forum in Eurolega, ed è successo nella prima partita: era il novembre 2022 e avevamo avuto un punteggio molto basso, 59-64 con Milano che, dopo il +11 del primo quarto, era crollata nei due centrali segnando la miseria di 18 punti e incassandone 41, non era servito il tentativo di rimonta finale. Per le V nere Milos Teodosic aveva chiuso con 15 punti e 4 assist, tirando 5/6 dall’arco; era stata tuttavia una partita caratterizzata da parecchi errori e nessun giocatore si era davvero elevato sugli altri. (agg. di Claudio Franceschini)

MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Naturalmente la diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà affidata alla televisione satellitare, l’Eurolega anche per questa stagione viene trasmessa sui canali di questa emittente che garantisce almeno le partite delle nostre squadre, e che aprirà anche alla possibilità di seguire il match del Mediolanum Forum con l’opzione della diretta Milano Virtus Bologna in streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Va inoltre ricordato che il sito ufficiale della competizione è liberamente consultabile: potrete dunque visitare www.euroleaguebasketball.net/euroleague per il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

MILANO VIRTUS BOLOGNA: ECCO L’EURODERBY!

Eccoci alla diretta Milano Virtus Bologna, il primo derby italiano che ci fa compagnia in questa Eurolega 2024-2025: il match di andata si gioca alle ore 20:30 di giovedì 31 ottobre e siamo naturalmente al Mediolanum Forum. Purtroppo bisogna dire che, almeno per il momento, il grande sogno di vedere una diretta Milano Virtus Bologna nei piani alti della classifica è stato rimandato: entrambe le squadre sono partite male nella loro campagna europea e devono già faticare parecchio per riprendere la marcia anche solo verso un posto nel play in, che già dalla scorsa stagione è aperto alle squadre tra la settima e la decima posizione.

Sognare i playoff per Milano e Virtus Bologna è attualmente sconsigliato: basti pensare che l’Olimpia, che ha nell’Eurolega una sorta di nervo scoperto, si è addirittura fatta rimontare 27 punti dallo Zalgiris in un quarto e mezzo, e nella partita seguente giocata in casa è caduta senza appelli di fronte all’Anadolu Efes. Non tanto meglio ha fatto la Segafredo che ha perso le prime quattro uscite, dunque la diretta Milano Virtus Bologna diventa già una partita delicatissima per non rimanere troppo indietro, vedremo cosa succederà.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: PER LE RISPOSTE

Presentando la diretta Milano Virtus Bologna abbiamo detto che si tratta di una partita molto delicata, e in effetti è così: entrambe le squadre vanno alla ricerca di risposte e naturalmente il problema è più ampio della situazione di classifica, che è diretta conseguenza di quanto si è visto sul parquet. Milano ancora una volta, come già negli anni scorsi, appare troppo leggera per competere a grandi livelli: potrebbe arrivare una ripresa e il roster ha le capacità per rientrare, ma una sconfitta come quella contro lo Zalgiris lascia intendere che Milano abbia anche qualche limite caratteriale che è forse frutto delle delusioni degli anni passati.

La Virtus Bologna l’Eurolega la dominava ma nella sua vecchia formula, in quella nuova è tornata a competere da poco e già il play in dello scorso anno è stato un risultato importante; chiaramente però quando si gioca con la V nera sul petto non ci si può accontentare per troppo tempo, le ambizioni della società sono quelle di tornare al più presto non solo ai playoff ma alla Final Four. In questo senso l’avvio di Eurolega è stato decisamente sotto il par: ora attenzione, la diretta Milano Virtus Bologna potrebbe affondare una delle due italiane molto oltre uno scenario che inevitabilmente peggiorerà questa sera, l’altra invece potrebbe tutto sommato ripartire in bello stile.