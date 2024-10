DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: TRASFERTA INSIDIOSA!

Con la diretta Monaco Virtus Bologna vivremo una partita molto interessante alle ore 19:00 di venerdì 18 ottobre, presso la Salle Gaston Medecin: si gioca per la quarta giornata di basket Eurolega 2024-2025, competizione che la Virtus Bologna affronta per la terza stagione consecutiva nel tentativo di andare finalmente a prendersi i playoff. A dire il vero però l’avvio della Segafredo non è stato troppo brillante: la squadra ha immediatamente accusato qualche difficoltà nel reggere ritmi che sono diversi rispetto alla Serie A1, la stagione è molto lunga e ci sarà tempo per riprendersi ma è chiaro che servirà anche non rimanere troppo indietro in classifica.

Per di più la trasferta di questa sera è davvero tosta: negli ultimi due anni il Monaco ha raggiunto una Final Four e poi una gara-5 dei playoff, in questa stagione ha già battuto Milano con una prestazione del tutto convincente e ancora una volta è tra le candidate per arrivare in fondo, anche se magari gli manca ancora qualcosa per aspirare davvero al titolo – comunque fattibile. Vedremo comunque in che modo andranno le cose nella diretta Monaco Virtus Bologna, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno da questa partita di Eurolega che si prospetta molto intrigante.

MONACO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ancora una volta bisogna ricordare che la diretta tv di Monaco Virtus Bologna sarà garantita dai canali della televisione satellitare: la grande Eurolega è appannaggio di questa emittente, che non la trasmette integralmente ma fornisce le partite delle squadre italiane oltre a qualche big match giornata per giornata. In assenza di un televisore gli abbonati potranno accedere al servizio di diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi; servirà invece un abbonamento per le immagini, sempre in mobilità, attraverso la piattaforma Now Tv.

DIRETTA MONACO VIRTUS BOLOGNA: BISOGNA INGRANARE!

Non manca molto alla diretta Monaco Virtus Bologna: una sfida che per Luca Banchi rappresenta davvero un test interessante per capire come aiutare la squadra a risalire la corrente. Va detto che la Virtus Bologna ha avuto un ottimo approccio al campionato, ha vinto le prime tre partite e dunque sta facendo quello che ci si aspettava; in Eurolega come detto la questione è molto diversa, è una competizione altrettanto lunga in cui peraltro non esistono vere e proprie squadre materasso. La classifica concede qualche passo falso, ma sappiamo anche che avere una falsa partenza potrebbe poi costare caro: per questo stasera bisognerà provare a vincere.

Per ora la Virtus Bologna ha migliorato il suo cammino in Eurolega: era rimasta fuori dai playoff il primo anno e poi ha timbrato il play in con la formula modificata, adesso chiaramente un rendimento accettabile prevedrebbe una Segafredo nella serie dei quarti di finale ma la concorrenza è abbondante, e anno dopo anno ci sono ottime squadre che sono costrette a rimanere fuori. Sarà nel lungo periodo che bisognerà valutare il passo delle V nere, intanto però questa diretta Monaco Virtus Bologna potrà dare indicazioni importanti sullo stato dell’arte, verificando se la Segafredo possa fare il colpo grosso alla Salle Gaston Medecin.