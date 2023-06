DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: Messina analizza il contesto (gara-5, oggi 19 giugno 2023)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: PARLA MESSINA

Con la diretta di Milano Virtus Bologna la finale scudetto del basket torna al Forum e l’Olimpia spera di far rispettare ancora una volta il fattore campo. Venerdì sera Milano ha sfiorato la grande impresa a Bologna, ma la pazzesca rimonta nell’ultimo quarto non si è concretizzata in un sorpasso ai supplementari. Il commento di Ettore Messina sulla sconfitta dei suoi ragazzi al termine di una partita incredibile è stato il seguente: “Ovviamente dispiace perché abbiamo avuto una grande occasione. Siamo stati poco lucidi nel supplementare, sbagliando qualche tiro completamente aperto e siamo andati poco vicino a canestro.

Abbiamo dato un’opportunità alla Virtus, in un momento di inerzia per noi. Dopo aver perso un grande vantaggio erano sicuramente più nervosi di noi”. Questa finale d’altronde ci ha già riservato numerosi colpi di scena e sicuramente altre emozioni arriveranno a partire da oggi. Questo il parere in proposito di coach Ettore Messina: “A parti inverse, e con temi diversi, lo stesso dispiacere che penso abbiano provato loro in Gara 2 a Milano. Siamo pari e adesso andiamo a giocare da noi tra un paio di giorni. Cercheremo di correggere le cose che abbiamo fatto male e fare più a lungo le cose fatte bene”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MILANO VIRTUS BOLOGNA: ALTA TENSIONE!

Milano Virtus Bologna, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 19 giugno 2023, sarà la partita valida come gara-5 della finale scudetto dei playoff della Serie A di basket. Le emozioni sono già state abbondanti nelle quattro precedenti partite di questa finale che si ripropone per il terzo anno consecutivo fra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna, che questa sera ripartono da una situazione di parità (2-2), perché finora il fattore campo è sempre stato rispettato. La diretta di Milano Virtus Bologna oggi quindi potrebbe concedere un piccolo vantaggio all’Olimpia, ma attenzione perché naturalmente la posta in palio è sempre più alta.

Infatti, in questa serie al meglio di sette partite, l’Olimpia Milano era partita con due vittorie casalinghe, per 92-82 in gara-1 e poi in gara-2 per 79-76, ma il passaggio in Emilia ha aiutato la Virtus, che infatti ha sconfitto l’Olimpia Milano per 69-61 in gara-3 e poi anche in gara-4, stavolta davvero sul filo di lana perché il punteggio è stato di 93-89 dopo due tempi supplementari. Oggi si ritorna nuovamente a Milano, chi vince avrà il match-point in gara-6 e quindi naturalmente l’assegnazione dello scudetto è sempre più vicina. Cosa ci dirà la diretta di Milano Virtus Bologna?

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Virtus Bologna è naturalmente la sfida più classica del basket italiano, nelle ultime stagioni appuntamento fisso nelle finali e in questa stagione anche in Eurolega. Gara-1 diede il successo per 92-82 a Milano: la Virtus era andata in vantaggio nel secondo quarto, tuttavia negli ultimi 20 minuti l’Olimpia segnò la bellezza di 56 punti, prendendosi così una vittoria meritata. Gara-2 è stata più equilibrata, una battaglia punto a punto che purtroppo ha fatto sentire i suoi effetti nell’infuocato finale, ma infine è arrivato il bis per Milano con i liberi di Nicolò Melli a sancire il successo lombardo per 79-76.

Gara-3 ha visto invece un punteggio molto più basso e la vittoria per la Virtus Bologna grazie soprattutto a una difesa magistrale per il 69-61 finale. Tre giorni fa invece gara-4 è stata una maratona: inizio possente della Virtus (24-14 nel primo quarto), che poi ha gestito bene il vantaggio fino al 30’ minuto; ultimo quarto leggendario di Milano (16-29) per portare la partita ai supplementari; primo overtime dal punteggio clamorosamente basso (4-4) di parziale, così ne è servito un altro che ha assegnato la vittoria alla Virtus, con 18 punti a testa per Belinelli e Mickey mentre all’Olimpia non sono bastati i 26 punti di un eccellente Shields. Le emozioni sono assicurate, la serie è in parità e la finale è ancora più interessante: cosa ci dirà il quinto atto della diretta di Milano Virtus Bologna?











