DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Scariolo (gara-3, 14 giugno 2023)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: PARLA SCARIOLO

Mentre si avvicina la diretta di Virtus Bologna Milano, facciamo un passo indietro a domenica e quindi a gara-2, che per i bolognesi fu una sconfitta, anche se di misura. In sala stampa al Mediolanum Forum il coach della Virtus Bologna Sergio Scariolo aveva commentato la partita con queste dichiarazioni: “Devo dire che sono molto soddisfatto della prestazione dei miei giocatori, anzi della mia squadra perché questa è la definizione corretta. Abbiamo fatto un grandissimo sforzo per ritornare avanti, ci ha castigati qualche episodio alla fine che chiaramente è migliorabile, ma il cuore e la concentrazione, le buone decisioni nel corso della partita nonostante qualche momento di defaillance in cui l’avversario ha approfittato subito e questo recupero quando ci siamo trovati sotto di 9/10 punti alla fine è tutto degno dei miei complimenti”.

Coach Scariolo aveva poi rivolto lo sguardo già alla partita di questa sera: “Usciamo ovviamente scontenti per la sconfitta, volevamo provare almeno a vincerne una, ma il passo avanti fatto con convinzione per ridurre il gap tra le due squadre, rispetto all’anno scorso siamo lì, e con la serie che si sposta a Bologna sono sicuro che i nostri tifosi garantiranno ai nostri giocatori tutto l’appoggio e la spinta necessari soprattutto nei momenti difficili come il pubblico di Milano ha fatto con i suoi stasera (domenica, ndR)”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove, naturalmente tasto 9 del telecomando, ma gara-3 della finale sarà visibile agli abbonati anche sul canale Eurosport 2. Inoltre, sarà garantita anche la diretta streaming video di Virtus Bologna Milano sulla piattaforma Eleven. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili a partire dal tabellino play-by-play e dal boxscore aggiornati in tempo reale.

VIRTUS BOLOGNA MILANO: CLIMA INFUOCATO!

Virtus Bologna Milano, diretta dagli arbitri Borgioni, Mazzoni e Sahin, si giocherà alla Segafredo Arena del capoluogo emiliano come gara-3 della finale scudetto dei playoff della Serie A di basket e avrà inizio alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 14 giugno 2023. Terzo atto della finale più attesa, il meglio che il basket italiano possa offrire in questi anni, la diretta di Virtus Bologna Milano per ora vede l’Olimpia in doppio vantaggio, ma adesso si cambia campo e vedremo se la Virtus Bologna sarà capace di riaprire i giochi e dimezzare le distanze.

Si tratta di una serie al meglio di sette partite, come ormai usa da diversi anni per la finale scudetto, per cui nulla è ancora deciso, però naturalmente il doppio vantaggio per l’Olimpia Milano è una base importante per la squadra di Ettore Messina. La EA7 Emporio Armani Milano è partita con il piede giusto grazie alla vittoria per 92-82 in gara-1 venerdì scorso, poi domenica pomeriggio gara-2 è stata più sofferta (purtroppo compresa una rissa a fine partita) ma ha comunque sancito il bis milanese, con la Virtus Segafredo Bologna sconfitta per 79-76, per cui gli uomini di Sergio Scariolo devono necessariamente invertire la rotta nelle due partite in Emilia se vogliono continuare a sperare. Cosa ci dirà la diretta di Virtus Bologna Milano?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Milano è naturalmente la sfida più classica del basket italiano, che in questa stagione abbiamo ammirato anche in Eurolega, oltre che nelle due precedenti finali scudetto e in molti altri contesti. Gara-1 ha visto il successo per 92-82 di Milano: la Virtus era stata straordinaria in un secondo quarto da 15-25, nella seconda metà della partita tuttavia l’Olimpia ha segnato la bellezza di 56 punti, prendendosi così una vittoria meritata per gli uomini di Ettore Messina, trascinati dai 22 punti di Shabazz Napier, mentre la Virtus aveva messo in copertina i 19 punti di Marco Belinelli, che però non erano bastati agli ospiti.

Domenica gara-2, ancora ad Assago, è stata ancora più combattuta: basterebbe dire che sia il terzo sia l’ultimo quarto sono finiti in pareggio, la minima differenza in favore dell’Olimpia fu fatta quindi dal 24-18 del secondo quarto dopo il lieve vantaggio ospite (14-17) nei primi 10 minuti. I dettagli hanno fatto la differenza: cinque uomini in doppia cifra per Milano, tra cui Shavon Shields autore di 18 punti, mentre la Virtus ne aveva avuti quattro, con Tornike Shengelia a quota 17. Cosa ci dirà il terzo atto della diretta di Virtus Bologna Milano?











