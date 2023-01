Diretta Virtus Bologna Milano/ Streaming video tv: show alla Segafredo! (basket A1)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: ECCO IL BIG MATCH!

Virtus Bologna Milano, in diretta dalla Segafredo Arena, si gioca alle ore 20:30 di lunedì 2 gennaio: nella 13^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 abbiamo finalmente il big match, la partita più attesa che è quella tra le due super favorite del torneo, che non a caso hanno disputato una contro l’altra le ultime due finali scudetto – con una vittoria per parte – e anche per questa stagione minacciano chiaramente di arrivare in fondo e di contendersi un tricolore che, almeno secondo le previsioni, non dovrebbe comunque allontanarsi dalle due città.

La Virtus Bologna attualmente comanda la classifica, avendo perso una sola volta – in casa contro Scafati – e ha dato una bella prova di solidità andando a vincere a Pesaro nell’ultimo appuntamento del 2022; per quanto riguarda l’Olimpia i ko sono stati due, lo scorso lunedì la squadra di Ettore Messina ha dominato il derby contro Varese e dunque tiene idealmente il passo. Sarà interessantissimo scoprire quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Milano, che prenderà il via tra poco; aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere dal big match.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Milano sarà trasmessa su Nove, quindi l’appuntamento con il big match della 13^ giornata sarà in chiaro per tutti potendo selezionare questo canale sul vostro digitale terrestre. Sappiamo comunque che, da questa stagione, tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dal portale Eleven Sports: in questo caso si tratterà di una visione in diretta streaming video, potendo scegliere se abbonarsi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega (all’indirizzo www.legabasket.it) per tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Aspettiamo tutti la diretta di Virtus Bologna Milano: in questo momento la partita è quanto di meglio il nostro basket possa offrire, e per distacco le due squadre sono le migliori di un movimento che, grazie a questa rivalità e al percorso europeo di V nere e Olimpia, potrebbe ancora crescere di colpi tornando alla sua epoca gloriosa. Per adesso Virtus Bologna e Milano giocano assolutamente un campionato a parte: è davvero troppa la differenza che esiste rispetto alle avversarie in Serie A1, ovviamente al netto di tutto.

Il che potrebbe significare qualche infortunio, una scarsa condizione o gli impegni di Eurolega quando conterà davvero; tuttavia Milano ha fatto vedere, nel 2021, che nonostante fosse arrivata alla Final Four della competizione internazionale ha comunque raggiunto la finale scudetto in carrozza, salvo poi arrendersi in quattro partite alla Virtus Bologna. Oggi la vittoria conta in particolar modo per il morale e per dare un duro colpo alla rivale, perché per quanto riguarda la classifica siamo ancora lontani dal momento della verità; in termini generali la diretta di Virtus Bologna Milano è chiaramente uno spettacolo, e allora vedremo chi si prenderà questo round della sfida infinita.

