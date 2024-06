DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming tv: l’amarezza di Luca Banchi (finale gara-2, 8 giugno 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: L’ANALISI DI LUCA BANCHI

Mentre aspettiamo la diretta di Virtus Bologna Milano, l’analisi del coach che ha perso la prima partita può risultare preziosa e allora diamo spazio al commento di coach Luca Banchi dopo la sconfitta di giovedì per la Virtus Bologna: “Una partita che abbiamo saputo ben interpretare nell’approccio. I primi 20 minuti di rara intensità, riuscendo a contrastare ogni conclusione e costringendo Milano a solo 25 punti. Un secondo tempo e soprattutto un terzo quarto contraddistinto da parte loro da una ritrovata precisione, vena realizzativa, il loro 12/18 dall’arco nel secondo tempo spiega molto del recupero. Nonostante il nostro tentativo comunque di rimanere attaccati a una gara che ci è costata molto in termini di energie fisiche, mentali”.

Quando una partita finisce ai supplementari è inevitabile l’amarezza di chi perde, “ovviamente non abbiamo raccolto nel finale di tempo regolamentare quanto poteva essere nelle nostre possibilità fare. Ma è una serie playoff che ci impone l’obbligo di essere ancora più determinati e cinici nella prossima partita”. Banchi non ha voluto fare drammi per quanto successo nel terzo quarto: “Era prevedibile che Milano rientrasse con rabbia e con la voglia di riaprire la partita. I parziali e controparziali esistono, non parlerei di psicodramma del terzo quarto. Sicuramente però non possiamo concederci flessioni durante i 40 minuti di gara”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIRTUS BOLOGNA MILANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GARA-2

Per tutti coloro che stasera non saranno presenti alla Segafredo Arena, dobbiamo dire che la diretta tv di Virtus Bologna Milano ha una copertura davvero eccellente: gara-2 della finale scudetto sarà trasmessa in chiaro da ben due emittenti, cioè DMAX (numero 52 del telecomando) e anche Nove, come già due giorni fa. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare, inoltre tutte le partite del campionato di basket Serie A sono fornite in diretta streaming video dalla piattaforma DAZN su abbonamento.

L’OLIMPIA SOGNA IL BIS

La finale scudetto si è aperta con un colpaccio esterno dell’Olimpia, diventa quindi ancora più delicata la diretta di Virtus Bologna Milano per quanto riguarda gara-2, che ci aspetta con la palla a due alle ore 20.30 di questa sera, sabato 8 giugno 2024, naturalmente ancora dalla Segafredo Arena di Bologna, dove giovedì il primo atto di questa finale ha visto la EA7 Emporio Armani Milano imporsi dopo un tempo supplementare per 75-86. L’Olimpia ha quindi strappato il fattore campo alla Virtus Segafredo Bologna e naturalmente i padroni di casa emiliani adesso non possono permettersi ulteriori passi falsi, perché un secondo ko casalingo sarebbe deleterio.

Ricordiamo che la finale scudetto è tornata al meglio delle cinque partite, quindi la diretta di Virtus Bologna Milano potrebbe stasera essere davvero un bivio decisivo. Di certo il trend sembra essere favorevole a Milano, perché l’Olimpia dopo aver perso in casa gara-1 dei quarti contro Trento ha infilato una striscia di sette vittorie consecutive, compresa l’eliminazione di Brescia in tre soli incontri. La Virtus Bologna invece ha avuto bisogno di cinque partite per eliminare Tortona, altre quattro contro Venezia e ora è sotto nella finale, ecco perché oggi per coach Luca Banchi sarebbe fondamentale una risposta. Che cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Milano?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: COSA CI HA DETTO GARA-1?

Abbiamo già descritto il quadro della situazione verso la diretta di Virtus Bologna Milano, dobbiamo dire che gara-1 si è comunque risolta al supplementare e quindi sarebbe bastato davvero poco per indirizzarla in un senso oppure nell’altro. In effetti la Virtus Bologna si era resa protagonista di un primo tempo meraviglioso dal punto di vista difensivo, concedendo appena 25 punti in 20 minuti all’Olimpia Milano, che era andata all’intervallo lungo sotto 33-25 dopo un inizio partita globalmente dominato dalle due difese.

Il terzo quarto tuttavia segnò un ribaltone totale, con 29 punti in 10 minuti per gli ospiti, più di quanti ne avessero segnati nel doppio del tempo in precedenza, così l’ultimo quarto è diventato prima un inseguimento da parte della Virtus Bologna e poi una battaglia punto a punto che si è chiusa sul 68 pari. Il supplementare tuttavia è stato a senso unico, con l’Olimpia Milano che ha chiuso sul +11 (75-86) in appena cinque minuti. Il mattatore è stato Shavon Shields con 25 punti e sei triple, record societario eguagliato in una partita di finale, ma Ettore Messina ha avuto anche 21 punti da Napier e 18 da Hall. Si riparte da qui, ma ora dobbiamo scoprire cosa succederà nella diretta di Virtus Bologna Milano, atto secondo…











