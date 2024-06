DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO/ Video streaming tv: il contesto generale di gara-1 (oggi 6 giugno 2024)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: IL CONTESTO GENERALE

Aspettando la diretta di Virtus Bologna Milano, possiamo presentare il quadro generale della finale scudetto visto che si tratta di gara-1. Sostanzialmente le due squadre si sono equivalse nel corso della stagione: l’Olimpia è partita con il freno a mano tirato ma ha saputo ritrovarsi, alla fine entrambe hanno centrato il record di 22 vittorie e 8 sconfitte, con la Segafredo prima in classifica per la differenza canestri nella sfida diretta, terminata con un successo casalingo per parte. Possiamo notare che al termine del girone di andata il bilancio della Virtus Bologna era 10-5, quello di Milano 9-6; di conseguenza al ritorno meglio l’Olimpia con 13-2, mentre le V nere hanno ottenuto un 12-3 e siamo veramente ai dettagli.

Ai playoff, ha giocato più partite la Virtus Bologna, che come già detto ha eliminato Tortona per 3-2 e Venezia per 3-1; Milano ha invece avuto un 3-1 su Trento e il 3-0 contro Brescia, la differenza se vogliamo è che l’Olimpia ha già vinto tre partite in trasferta mentre la Segafredo lo ha fatto solo in gara-4 al Taliercio, comunque un momento importante per evitare un’altra bella. Adesso come già detto i numeri contano relativamente: la finale scudetto di basket Serie A1 può facilmente sfuggire a qualunque logica, dobbiamo solo vivere le grandi emozioni che ci daranno queste due corazzate e, sera dopo sera, scoprire chi andrà a vincere lo scudetto 2023-2024, se Milano per il terzo anno consecutivo o la Virtus Bologna che non festeggia dal 2021. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GARA-1

Le opzioni per seguire la diretta tv di Virtus Bologna Milano non mancano davvero: gara-1 della finale scudetto sarà ovviamente trasmessa in chiaro ma stavolta da due emittenti, perché la prima come sempre sarà DMAX (numero 52 del telecomando) affiancata però nell’occasione da Nove. L’alternativa è rappresentata da Eurosport 2, canale riservato agli abbonati alla televisione satellitare, nello specifico al numero 211 del decoder; sappiamo poi che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, con visione in diretta streaming video e sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento.

VIRTUS BOLOGNA MILANO: VIA ALLA FINALE!

La grande attesa è finita: alle ore 20:30 di giovedì 6 giugno 2024 scatta finalmente la diretta di Virtus Bologna Milano, cioè gara-1 della finale scudetto di basket Serie A1 2023-2024. Non è una novità, anzi: per il quarto anno consecutivo Segafredo e Olimpia si sfidano nell’ultimo atto del campionato, a cambiare è stata la formula perché le finali sono tornate a disputarsi al meglio delle cinque partite, non più sette. Diverso anche il fattore campo rispetto all’ultima edizione: oggi è della Virtus Bologna, ma solo una volta (l’anno scorso) lo scudetto l’ha vinto chi ha aperto in casa, il che ci dice che anche stavolta potrebbe non contare.

Per il resto, ci aspettiamo grande spettacolo dalla diretta di Virtus Bologna Milano: le due squadre le conosciamo molto bene, possiamo ricordare che una ha eliminato Tortona in cinque partite e poi Venezia in quattro mentre l’altra ha fatto fuori Trento, 3-1 dopo aver perso gara-1, e Brescia nel minor tempo possibile, l’Olimpia peraltro ha dimostrato di essere in crescita costante soprattutto sul piano fisico. Sarà fattore campo rispettato o subito blitz Armani? È quello che scopriremo tra poco raccontando la diretta di Virtus Bologna Milano, da appassionati speriamo ovviamente che la finale scudetto arrivi al quinto e decisivo episodio ma sarà un bel viaggio comunque…

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA MILANO: SFIDA CLASSICA

Ci prepariamo dunque a vivere gara-1 della finale scudetto: la diretta di Virtus Bologna Milano da un certo punto di vista non ha bisogno di presentazioni, dall’altro si potrebbero scrivere intere pagine su due squadre che dopo il Covid hanno monopolizzato il campionato di Serie A1, e come detto per la quarta stagione consecutiva si incrociano nella serie per il titolo. Al momento siamo 2-1 in favore dell’Olimpia che ha vinto gli ultimi due scudetti; il computo totale delle partite in finale dice però 9-8 in favore della Segafredo che tre anni fa era riuscita addirittura a vincere 4-0, ma Milano arrivava dalla Final Four di Eurolega ed era sulle gambe.

I temi saranno tantissimi: rotazioni lunghe e possibilità per Luca Banchi ed Ettore Messina, anche due ex, di studiare quintetti diversi anche all’interno del singolo match, perché la finale scudetto e la diretta di Virtus Bologna Milano sarà naturalmente una grande partita a scacchi tra due squadre che tecnicamente e sulla carta hanno mille soluzioni. Quello che si è visto in semifinale e nel primo turno dei playoff potrebbe non corrispondere allo scenario della serie finale, lo sappiamo fin troppo bene: al netto di tutti i discorsi che possiamo fare, resta davvero solo da mettersi comodi e seguire la diretta di Virtus Bologna Milano, ed è solo gara-1…











