DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: parla Ettore Messina (finale gara-2, oggi 11 giugno 2023)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: PARLA MESSINA

Manca sempre meno alla diretta di Milano Virtus Bologna, facciamo allora un passo indietro a venerdì sera per rileggere le dichiarazioni di coach Ettore Messina dopo la vittoria della sua Olimpia Milano in gara-1 contro la Virtus Bologna: “Partita durissima che abbiamo cominciato estremamente contratti. La squadra è stata brava a tenere botta in un primo tempo sinceramente mediocre, chiudendo con uno svantaggio serio ma non drammatico. Nel secondo tempo ci siamo un po’ rilassati, alzando l’intensità difensiva e attaccando con più lucidità. Abbiamo anche avuto un apporto importante dalla panchina, adesso vediamo la seconda gara cosa succederà”.

Ettore Messina ha poi parlato anche di alcuni singoli, a cominciare dalla coppia Napier-Hall: “L’ho potuta mettere solo nell’ultimo quarto, visti i falli del primo. C’ero riuscito qualche minuto a Sassari, e avevano fatto bene anche lì. Devon ha fatto bene il suo compito sia in difesa e sia nel tiro perimetrale. E il secondo tempo di Melli e Voigtmann è stato un altro passaggio fondamentale: nel primo erano a zero tutti e due. Gigi Datome ha fatto delle cose importantissime in un momento in cui facevamo fatica enorme a fare canestro, ci ha dato sette punti consecutivi che ci hanno permesso di entrare in partita. Shields? Come tutta la squadra ha fatto meglio nel secondo tempo”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa in chiaro sul canale Nove, naturalmente tasto 9 del telecomando, ma gara-2 della finale sarà visibile agli abbonati anche sul canale Eurosport 2. Inoltre, sarà garantita anche la diretta streaming video di Milano Virtus Bologna sulla piattaforma Eleven. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili a partire dal tabellino play-by-play e dal boxscore aggiornati in tempo reale.

MILANO VIRTUS BOLOGNA: SI REPLICA!

Milano Virtus Bologna, diretta dagli arbitri Giovannetti, Lanzarini e Gonella, si giocherà al Mediolanum Forum di Assago come gara-2 della finale scudetto dei playoff della Serie A di basket e avrà inizio alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 11 giugno 2023. Secondo atto della finale più attesa, che si ripropone per il terzo anno consecutivo dopo uno scudetto per parte: è il meglio che il basket italiano possa offrire in questi anni, la speranza è naturalmente che lo spettacolo offerto dalla diretta di Milano Virtus Bologna possa essere il migliore possibile.

Si tratta di una serie al meglio di sette partite, come ormai usa da diversi anni per la finale scudetto, per cui è difficile mettersi a fare calcoli, ma naturalmente annotiamo che l’Olimpia Milano è partita con il piede giusto grazie alla vittoria per 92-82 di venerdì sera in gara-1. Per la EA7 Emporio Armani Milano adesso l’obiettivo è fare il bis per sfruttare al meglio il fattore campo, mentre la Virtus Segafredo Bologna insegue un colpaccio che metterebbe in parità la serie prima di due partite in Emilia. Le premesse sono intriganti, ma cosa ci dirà la diretta di Milano Virtus Bologna?

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Milano Virtus Bologna ci offrirà un grande classica del basket italiano, che in questa stagione abbiamo ammirato anche in Eurolega. Le due squadre si conoscono alla perfezione, per i coach Ettore Messina e Sergio Scariolo (curiosamente entrambi ex della partita) sarà difficile inventarsi qualcosa anche se parliamo di due “signori” della panchina. L’anno scorso vinse l’Olimpia in sei partite, due anni fa invece ci fu il clamoroso “cappotto” della Virtus, che trionfò in appena quattro partite.

La finale 2023 è invece cominciata con il successo per 92-82 di Milano meno di 48 ore fa: la Virtus era stata straordinaria in un secondo quarto da 15-25 che aveva portato Bologna in vantaggio all’intervallo lungo, nella seconda metà della partita tuttavia l’Olimpia ha segnato la bellezza di 56 punti, prendendosi così una vittoria che alla fine possiamo giudicare più che meritata per gli uomini di Ettore Messina, trascinati in particolare dai 22 punti di Shabazz Napier, mentre la Virtus ha messo in copertina i 19 punti di Marco Belinelli, che però non sono bastati. Cosa ci dirà il secondo atto della diretta di Milano Virtus Bologna?

