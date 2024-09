DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: ECCO LA FINALE!

La diretta Milano Virtus Bologna sarà la finale della Supercoppa basket 2024: appuntamento alle ore 18:00 di domenica 22 settembre, siamo alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno dove ieri si sono tenute le due semifinali e dunque saranno le due corazzate a giocarsi il primo trofeo stagionale, un esito atteso ma non certo scontato se consideriamo che una finale di Supercoppa tra Olimpia e Segafredo non si verificava da tre anni. Milano è stata brava a battere Venezia in una partita a punteggio non altissimo, facendo valere la classe di Nikola Mirotic e la concretezza di Zach LeDay, tornato a giocare con questa canotta e subito determinante.

La Virtus Bologna invece ha rischiato di scialacquare un enorme vantaggio contro Napoli, ma ha saputo allungare nel quarto periodo; qui MVP indiscusso è stato Tornike Shengelia, verrebbe da dire che non c’è niente di nuovo sotto il sole ma è stato positivo l’apporto di Will Clyburn. Ora sarà davvero interessante scoprire cosa succederà nella diretta Milano Virtus Bologna, non vediamo l’ora di assistere all’ennesimo incrocio tra queste due squadre e a tale proposito possiamo metterci comodi e analizzare altri aspetti principali di questa intrigante finale di Supercoppa basket 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Possiamo dunque dire che la diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà trasmessa in chiaro: la finale di Supercoppa basket 2024 verrà infatti mandata in onda anche su DMAX e Nove che sono canali disponibili sul vostro digitale terrestre, e che per l’occasione affiancheranno Eurosport 2 (numero 211 del decoder) che aveva già garantito le due semifinali, ed è riservato agli abbonati. Dovrete sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma anche per seguire la partita che assegna il titolo su DAZN, che si occupa della diretta streaming video.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: SUBITO IL BIG MATCH

Si avvicina il momento della diretta Milano Virtus Bologna: pronti via, le due corazzate si affrontano nella finale di Supercoppa basket 2024 ed è un momento importante, perché come già detto una partita tra queste due squadre nel trofeo in questione era capitata per l’ultima volta nel 2021, in uno dei due anni in cui la Supercoppa aveva totalmente cambiato formula e prevedeva la partecipazione di tutte le rappresentanti di Serie A1. Oggi la diretta Milano Virtus Bologna ci dice sulla carta che ancora una volta bisognerà fare i conti con queste società che hanno qualcosa più delle altre, ma poi la stagione sarà molto lunga.

Per il momento certamente abbiamo la partita che ci aspettavamo: ieri l’Olimpia ha vinto con una difesa che sa essere impermeabile anche se ha perso due grandi interpreti come Nicolò Melli e Kyle Hines, mentre la Segafredo ha battuto Napoli soprattutto con le sue straordinarie folate offensive. Potremmo allora dire che sono mondi contrapposti quelli che alla Unipol Arena si affronteranno nella finale di Supercoppa basket 2024, poi il parquet potrebbe regalarci 40 minuti totalmente diversi da quelli che ci aspettiamo e allora noi non possiamo fare altro che metterci comodi, perché tra poche ore la diretta Milano Virtus Bologna si giocherà sul serio…