DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: LA SPECIALISTA

Associando la diretta di Napoli Virtus Bologna alla Supercoppa basket 2024 dobbiamo naturalmente porre l’accento sulla Segafredo, vale a dire la squadra che più volte è andata a giocare la partita per il titolo: bisogna dire così perché la formula ha previsto una gara secca – tra vincitrici dello scudetto e di Coppa Italia – solo tra il 1995 e il 2013, con anche due incursioni attraverso una formula che ha visto in campo tutte le squadre di Serie A1. Ad ogni buon conto la Virtus Bologna ha vinto quattro volte la Supercoppa basket, e in otto occasioni è arrivata seconda: curiosamente, prima del 2021 aveva un solo successo a fronte di otto finali perse, una sorta di maledizione.

Cecilia Zandalasini: "Virtus Bologna, addio al progetto femminile"/ "Enorme passo indietro"(23 luglio 2024)

Poi però è riuscita a fare filotto: tre anni fa ha battuto Milano in finale, nell’edizione successiva ha regolato Sassari mentre l’anno scorso la squadra battuta nell’ultimo atto è stata Brescia. Alessandro Pajola, Semi Ojeleye e Tornike Shengelia sono stati gli MVP di Supercoppa; la Virtus Bologna ha agganciato Treviso e Milano nell’albo d’oro, al comando solitario resta Siena che questo trofeo lo ha messo in bacheca per sei volte, l’unica sconfitta per la Montepaschi è stata quella del 2012 quando al 150 Stadium di Rimini è caduta contro Cantù, sotto i colpi di Manuchark Markoishvili, Alex Tyus e Jeff Brooks, quella squadra brianzola era allenata da Andrea Trinchieri. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 85-73): 31° Scudetto per l'Olimpia! (gara-4, 13 giugno 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Napoli Virtus Bologna in Tv sarà riservata ai possessori di un abbonamento alla televisione satellitare: la semifinale di Supercoppa basket 2024 infatti verrà mandata in onda solo su Eurosport 2, canale che trovate al numero 211 del decoder e che sarà affiancato per l’occasione dai servizi di mobilità per la diretta streaming video. In questo caso, oltre all’applicazione Sky Go per i clienti dell’emittente, saranno aperte e disponibili le piattaforme, sempre per gli abbonati, DAZN e Discovery Plus.

SFIDA SCONTATA?

La diretta Napoli Virtus Bologna va in scena alle ore 20:45 di sabato 21 settembre e rappresenta la seconda semifinale di Supercoppa 2024: il grande basket è di stanza alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, può dunque giocare in casa una Virtus Bologna che riparte dopo una stagione tutto sommato positiva, in cui ha raggiunto un’altra finale scudetto – la quarta consecutiva – e il play in di Eurolega, sia pure con il grande rammarico di non avere fatto quei passi in più che erano ampiamente alla portata, ma che per un motivo o per l’altro la Segafredo non ha raggiunto con l’obbligo adesso di migliorarsi nella nuova annata.

Diretta/ Milano Virtus Bologna (risultato finale 81-78): Mirotic guida il Clutch! (gara-3, 11 giugno 2024)

La prima avversaria ufficiale è Napoli: la GeVi l’anno scorso è stata straordinaria nell’andare a prendersi la Coppa Italia, una grande impresa per una squadra che si era salvata per il rotto della cuffia ma che in quei giorni di Torino ha giocato alla grande. Ripetersi sarà difficile, soprattutto in Supercoppa 2024 considerato che la Virtus Bologna ha vinto le ultime tre edizioni; vedremo però come andranno le cose nella diretta Napoli Virtus Bologna che ci farà compagnia tra poche ore, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sui temi principali che sono legati a questa semifinale.

DIRETTA NAPOLI VIRTUS BOLOGNA: BANCHI VUOLE TUTTO!

La diretta Napoli Virtus Bologna si avvicina: entrambe le squadre iniziano la Supercoppa basket 2024, e dunque la nuova stagione, avendo confermato gli allenatori. Igor Milicic ha fatto un grande lavoro in casa GeVi: la sua squadra di fatto è sempre rimasta in zona playoff per tutta la regular season di Serie A1, ha ceduto nel finale ma intanto non si è dovuta salvare all’ultimo come nelle annate precedenti e, come già detto, la straordinaria vittoria in Coppa Italia (a 18 anni dall’ultimo successo) è valso da solo una stagione dal segno totalmente positivo, tanto che adesso riuscire anche solo a ripetersi sarà particolarmente complesso.

Alla Virtus Bologna è rimasto Luca Banchi, cosa che non era scontata perché ad un certo punto si era anche parlato di un incredibile addio; il livornese ha certamente fatto bene nella sua esperienza sotto le due torri, anche in Eurolega pur se il cammino in termini cronologici lascia qualche rimpianto, così come aver perso ancora la finale scudetto perché tre ko in fila iniziano a pesare. Adesso naturalmente la nuova stagione andrà valutata settimana dopo settimana, e noi cominceremo a farlo con la diretta Napoli Virtus Bologna che ci consegnerà il nome della seconda finalista qui nella Supercoppa basket 2024.