Diretta Milano Zenit/ Streaming video tv: l’Olimpia per volare alto, Eurolega

DIRETTA MILANO ZENIT: L’OLIMPIA PUNTA IN ALTO E NON VUOLE FERMARSI!

Milano Zenit, in diretta dal Mediolanum Forum di Assago con palla a due fissata alle ore 20.45 di questa sera, giovedì 26 gennaio 2021, è la partita della ventitreesima giornata della lunghissima stagione regolare di Eurolega che vedrà scendere in campo l’Olimpia Milano contro i russi dello Zenit San Pietroburgo per cercare una nuova vittoria in un mese di gennaio fin qui perfetto per gli uomini di Ettore Messina. La diretta di Milano Zenit San Pietroburgo ci offrirà dunque una partita davvero stuzzicante per l’Olimpia di coach Ettore Messina, perché i russi sono davvero molto vicini in classifica a Milano. Per la precisione, l’Olimpia è 14-7 mentre lo Zenit, che ha giocato una partita in meno, è 13-7. Questo significa che entrambe sono sulla strada per una qualificazione tra le prime otto e naturalmente chi vincerà stasera farà un ulteriore passo avanti. Milano sta impressionando in questa stagione di Eurolega ed è reduce da un mese di gennaio praticamente perfetto, aperto dalla grande vittoria a Madrid, alla quale Milano in seguito ha saputo dare continuità con altri successi come quello contro il Bayern Monaco dominando in difesa e quello di martedì sera contro l’Olympiacos, mettendo invece in mostra un attacco da 90 punti. Oggi che versione vedremo in Milano Zenit?

DIRETTA MILANO ZENIT IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Zenit stavolta non sarà trasmessa su Eurosport 2, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento di conseguenza sarà sulla piattaforma Eurosport Player, che su abbonamento fornisce tutte le partite di Eurolega in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.euroleague.net troverete invece per tutti le informazioni utili sulla partita, come il tabellino play-by-play e le statistiche di giocatori e squadre, e naturalmente gli altri contenuti d’interesse legati alla competizione di basket.

DIRETTA MILANO ZENIT: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Milano Zenit San Pietroburgo, abbiamo già evidenziato l’importanza di una partita di questo genere. Una vittoria consoliderebbe sempre di più l’Olimpia ai vertici della classifica, ma una sconfitta rimescolerebbe le carte e bisogna stare attenti, perché la stagione regolare di Eurolega è infinita e nemmeno un posto fra le prime otto è per il momento assicurato. Milano però in queste settimane sta andando forte, con la perla della vittoria sul Real Madrid e la capacità di vincere in tanti modi diversi, esaltandosi in difesa come contro il Bayern Monaco oppure in attacco come contro l’Olympiacos. L’effetto è una decisiva continuità anche nelle partite più “facili”, che però in Eurolega naturalmente non sono mai agevoli. La fatica magari si fa sentire di più in campionato, che in questa fase per l’Olimpia passa un po’ in secondo piano, ma due sere fa abbiamo visto che Milano quando conta c’è: i 27 punti di Kevin Punter erano stati la notizia principale del martedì sera al Forum, oggi invece che cosa potrà succedere?



