DIRETTA/ Spezia Modena video streaming tv: D’Angelo per uscire dalla crisi (Serie B, 26 dicembre 2023)

TESTA A TESTA SPEZIA MODENA, ECCO I PRECEDENTI PRIMA DELLA DIRETTA

La diretta Spezia Modena vede fronteggiarsi due squadre che nel corso della storia hanno regalato corpose emozioni agli appassionati oltre che ai rispettivi tifosi. Ben 16 sono i testa a testa tra passato recente e remoto con; riavvolgendo il nastro, impossibile non citare lo scoppiettante doppio confronto nella stagione 2000-2001 quando entrambe le formazioni si trovavano in Lega Pro.

Video/ Cittadella Spezia (4-1) gol e highlights: doppietta Pittarello, che poker! (Serie B, 23 dicembre 2023)

Il turno d’andata furono i Canarini ad imporsi con uno spettacolare 2-3 in trasferta; stessa musica nel girone di ritorno con i padroni di casa vittoriosi per 4-1. In controtendenza – rispetto alle memorie del passato – le ultime sfide tra Spezia Modena. I padroni di casa strapparono il trionfo di misura nel 2016 in Coppa Italia, così come nella sfida di Serie B dello stesso anno ma con un più convincente 2-0. Nella totalità dei confronti, ben 16, le Aquile hanno trovato la vittoria solo quattro volte; 7 invece i trionfi in favore dei Canarini e per i restanti scontri il risultato si è fermato sul pareggio.

Video/ Cremonese Modena (4-0) gol e highlights: poker lombardo (23 dicembre 2023)

DIRETTA SPEZIA MODENA, INFO MATCH E ORARIO

Spezia Modena, in diretta martedì 26 dicembre 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B. Dopo due vittorie consecutive contro Ascoli e Bari, lo Spezia ha subito una pesante sconfitta sabato scorso, perdendo 4-1 contro il Cittadella. La partita al Tombolato è rimasta in equilibrio fino al 75′, con il vantaggio del Cittadella segnato da Carriero al 16′ e il pareggio dello Spezia realizzato da Moro al 61′. Successivamente, i padroni di casa hanno preso il largo con le reti di Pittarello (doppietta) e Maistrello. Questo stop ha lasciato lo Spezia fermo a 16 punti, ora a soli uno dalla zona playout, sotto la guida di Luca D’Angelo.

DIRETTA/ Cittadella Spezia (risultato finale 4-1): Pittarello entra e la vince! (Serie B, 23 dicembre 2023)

D’altro canto, il Modena ha cercato di riscattare la brutta sconfitta subita nel weekend scorso contro la Cremonese, perdendo nettamente per 4-0. La partita allo Zini non ha avuto storia, con i grigiorossi che hanno segnato quattro gol nel primo tempo con Collocolo (16′), Ghiglione (31′) e la doppietta di Pickel (29′, 38′). Nonostante questa sconfitta, la quinta della stagione, il Modena di Paolo Bianco si è mantenuto all’ottavo posto con 27 punti, ma ora con solo due punti di vantaggio sul nono posto occupato dal Brescia.

SPEZIA MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Spezia Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Spezia Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA MODENA

Le probabili formazioni della diretta Spezia Modena, match che andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia. Per lo Spezia, Luca D’Angelo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zoet; Bertola, Hristov, Nikolaou, Elia; Bandinelli, Sal. Esposito, Zurkowski; Antonucci; P. Esposito, Moro. Risponderà il Modena allenato da Paolo Bianco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi; Magnino, Palumbo, Duca; Bozhanaj; Manconi, Strizzolo.

SPEZIA MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Spezia Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria dello Spezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.95, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

© RIPRODUZIONE RISERVATA