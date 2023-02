DIRETTA MODENA CAGLIARI/ Video streaming tv: precedenti senza mezze misure

DIRETTA MODENA CAGLIARI: TESTA A TESTA

Leggiamo i precedenti della diretta di Modena Cagliari. Al Braglia le due squadre, prima di oggi, si sono affrontate già in altre due occasioni. Le due squadre non hanno conosciuto mezze misure col bilancio che è in equilibrio con una vittoria a testa senza nessun pareggio. L’ultimo precedente ci porta indietro al marzo del 2016 quando i mori riuscirono a imporsi in casa dei gialloblù col risultato finale di 1-2. La partita fu condizionata dal rosso a Giorico al minuto 64 con la squadra di casa in grado comunque di andare avanti al minuto 77 con Belingheri. Gli ospiti nel finale la ribaltavano con le reti di Farias e Sau tra i minuti 93 e 95.

Il Modena non vince in casa contro questo avversario dal 14 ottobre del 2001 una gara dunque di 22 anni fa giocata sempre in cadetteria che vide i padroni di casa imporsi col ridondante risultato di 3-0. Sarà molto interessante vedere quello che ci dirà il rettangolo verde di gioco oggi per aggiornare il bilancio tra le due squadre. (Matteo Fantozzi)

MODENA CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Cagliari sarà trasmessa sulla televisione satellitare, come del resto tutte le partite di Serie B: l’appuntamento dunque sarà riservato agli abbonati a Sky Sport, eventualmente anche tramite il servizio di diretta streaming video di Modena Cagliari, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che i match del campionato cadetto sono integralmente forniti anche dalla piattaforma DAZN oppure su Helbiz Live, quindi c’è una tripla possibilità per assistere a questo incontro.

PARTITA COMBATTUTA!

Modena Cagliari, in diretta dallo Stadio Alberto Braglia naturalmente della città emiliana, si gioca con fischio d’inizio alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 3 febbraio 2023, come anticipo che aprirà il programma della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Uno sguardo alla classifica ci dice che la diretta di Modena Cagliari metterà in palio punti pesanti per i destini di due formazioni che non hanno ancora definito esattamente il loro status in questo torneo. Il Modena con 28 punti può inseguire i playoff ma deve anche stare attento a non farsi risucchiare verso il basso, mentre il Cagliari con 32 punti potrebbe ancora puntare al secondo posto, ma realisticamente deve consolidarsi in zona playoff.

Nella scorsa giornata di campionato, il Modena di mister Attilio Tesser ha perso sul campo della Ternana, allontanandosi quindi dalla zona playoff, mentre il Cagliari che dopo la pausa invernale si è affidato a un nome leggendario quale Claudio Ranieri ha vinto contro la Spal, facendo un passo avanti verso quello che onestamente dovrebbe essere l’obiettivo minimo in Serie B per una società come quella rossoblù sarda. La posta in palio sarà elevata anche oggi: che cosa succederà nella diretta di Modena Cagliari?

PROBABILI FORMAZIONI MODENA CAGLIARI

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Modena Cagliari. L’allenatore emiliano Attilio Tesser potrebbe scegliere un modulo 4-3-1-2, con questi possibili undici titolari: Gagno in porta; davanti a lui, la difesa a quattro formata da Oukhadda, Cittadini, Pergreffi e Renzetti; a centrocampo il possibile terzetto formato da Armellino, Gerli e Magnino; in attacco infine dovremmo vedere il trequartista Tremolada alle spalle dei due attaccanti Falcinelli e Strizzolo.

Per quanto riguarda invece gli ospiti rossoblù sardi, Claudio Ranieri potrebbe schierare il suo Cagliari secondo il modulo 3-5-2 ed ipotizziamo questi undici titolari: Radunovic in porta, protetto dalla difesa a tre con Altare, Dossena e Capradossi; a centrocampo ecco invece una folta linea a cinque, nella quale potrebbero trovare posto Lella, Nandez, Makoukoumbou, Kourfalidis e Azzi; infine ecco una coppia d’attacco “pesante”, cioè quella composta da Lapadula e Pavoletti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Modena Cagliari, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, ma davvero di pochissimo, perché il segno 1 in caso di vittoria del Modena è quotato a 2,60, mentre si arriva a 2,75 come quotazione del segno 2 in caso di successo esterno del Cagliari. L’ipotesi più remunerativa sarebbe infine un pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,20 volte la posta in palio.

