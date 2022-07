Diretta Modena Catanzaro/ Streaming video tv: Tesser vs Vivarini (Coppa Italia)

DIRETTA MODENA CATANZARO: CANARINI FAVORITI!

Modena Catanzaro, che verrà diretta dal signor Daniele Perenzoni, è valida per il turno preliminare di Coppa Italia 2022-2023: si gioca alle ore 20:30 di domenica 31 luglio, siamo allo stadio Braglia e per i canarini questo è un primo assaggio del grande ritorno in Serie B. La cadetteria è stata riconquistata dal Modena grazie allo specialista Attilio Tesser, e al termine di uno straordinario testa a testa con la Reggiana nel quale a fare la differenza sono stati i dettagli; ora giustamente i gialloblu se la godono, e sperano di fare strada anche in Coppa Italia.

Di fronte c’è un Catanzaro che ha confermato Vincenzo Vivarini in panchina: da qualche anno i calabresi lottano per la promozione e il ritorno in cadetteria, ma purtroppo fino a questo momento la squadra ha trovato avversari superiori e ai playoff non è riuscito ad arrivare fino in fondo. Se questo sarà finalmente l’anno buono lo scopriremo, intanto qui dobbiamo scoprire cosa succederà nella diretta di Modena Catanzaro e, a tale proposito, leggiamo insieme quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori andando a leggere nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni per la Coppa Italia.

DIRETTA MODENA CATANZARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Modena Catanzaro: il turno preliminare di Coppa Italia non viene infatti trasmesso sui canali della nostra televisione, che si occuperanno di questo torneo soltanto dai trentaduesimi. Tuttavia, ci sarà comunque la possibilità di assistere alle immagini: infatti la messa in onda sarà garantita dal portale Eleven Sports, che da qualche anno ben conosciamo ed è legato soprattutto al mondo della Serie C. Per seguire la sfida di questa sera, che sarà in diretta streaming video, si potrà dunque aver sottoscritto un abbonamento al servizio (valido per la stagione), in alternativa sarà acquistabile il singolo evento in pay per view.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA CATANZARO

Naturalmente è complesso capire se in Modena Catanzaro giocheranno subito i presunti titolari; Tesser dispone i canarini con il 4-3-1-2, Gagno o Seculin in porta con De Maio-Cittadini che potrebbe già essere la coppia centrale “sperimentale”, poi Maggioni e Renzetti sugli esterni bassi con un centrocampo nel quale i nuovi Gargiulo e Magnino potrebbero accompagnare la regia di Gerli o quella di Armellino. A fare da trequartista ecco Nicola Mosti in competizione con Tremolada, davanti occhio al veterano Falcinelli che potrebbe comporre il tandem offensivo con Davide Diaw.

Quello del Catanzaro dovrebbe essere un 3-5-2: Fulignati in porta, davanti a lui la difesa con Luca Martinelli, Sgognamillo e Nicolò Brighenti che portano grande esperienza, mentre in mezzo al campo potrebbero giocare Sounas, Verna e Cinelli senza dimenticarsi ovviamente di Pontisso e Maldonado. Per gli esterni puntiamo su Bearzotti-Rolando e Vandeputte-Tentardini come staffette ideali, a destra e a sinistra; la qualità comunque non mancherà, nemmeno davanti dove i colpi Biasci e Iemmello si aggiungono ai confermati Federico Vazquez e Cianci, sulla carta un attacco di lusso per la Serie C…











