DIRETTA/ Modena Cittadella (risultato 0-0) video streaming tv: partita vibrante!

DIRETTA MODENA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): INTERVALLO

Modena Cittadella 0-0: partita interessante quella dello stadio Braglia, non ci sono stati ancora gol ma sicuramente le due squadre stanno avendo un atteggiamento ampiamente positivo nel cercare di vincere. Si va da una parte all’altra del campo, con occasioni per entrambe; primo quarto d’ora a favore del Cittadella che di fatto si riversa nella trequarti avversaria ma crea non troppo, Gagno comunque è sempre sotto pressione. Con il passare dei minuti viene fuori anche il Modena, che nel finale di frazione impegna Kastrati con un tiro di Falcinelli e reclama anche un rigore per un possibile fallo su Magnino, che dopo pochi secondi dall’inizio del match era stato il primo a rendersi pericoloso.

Per il Cittadella buone opportunità soprattutto con Antonucci, ma come detto il risultato al Braglia non si è ancora sbloccato: la diretta di Modena Cittadella arriva all’intervallo sul risultato di una parità senza reti, giusto che per il momento le due squadre si dividano la posta ma c’è ancora un secondo tempo da giocare e sarà molto interessante scoprire come andranno le cose in campo… (agg. di Claudio Franceschini)

MODENA CITTADELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Cittadella sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Cittadella in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

MODENA CITTADELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta di Modena Cittadella, ed è quindi questo il momento migliore per dare uno sguardo alle statistiche. I Canarini giungono a questo match dopo aver collezionato 22 punti in casa e 16 lontano dalle mura amiche. La statistica che più ha fatto la differenza è però quella dei gol subiti con 15 in casa e ben 28 in trasferta, un gap di 13 reti che fanno eccome la differenza.

Il Citta invece hanno uno scarto minore tra casa e trasferta rispettivamente con 19 e 16 punti messi a referto. Sono invece otto i gol di differenza tra quelli fatti nel primo tempo e quelli nel secondo: 10 nella frazione iniziale e 18 nella ripresa,uno scarto che spiega quanto gli Amaranto alzino i giri del motore una volta che si avvicina la fine del match piuttosto che all’inizio. (aggiornamento di Christian Attanasio)

MODENA CITTADELLA: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Modena Cittadella, partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra emiliani e veneti allo stadio “Braglia”: questa sarà la sfida numero 9 con un bilancio di quattro vittorie dei gialloblù, un successo ospite e quattro pareggi. La prima sfida risale al 26 settembre 1999, 2-1 in favore del Cittadella nel match valevole per il campionato di Lega Pro.

Primo successo del Modena, invece, datato 2 dicembre 2001, 4-2 nella sfida utile per il campionato cadetto. Per trovare il primo pareggio, infine, bisogna arrivare all’1 novembre 2008, uno scoppiettante 3-3 nel campionato di Serie B. Ultima sfida in ordine di tempo è quella dell’1 settembre 2014, 1-1 scandito dalle reti realizzate da Sgrigna e Acosty. (Giulio Halasz)

MODENA CITTADELLA: EMILIANI FAVORITI!

Modena Cittadella, in diretta domenica 2 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Squadre che si trovano al momento a metà strada tra zona play off e zona play out. Il Modena ha subito 5 gol a Palermo nell’ultimo turno prima della sosta, quarta sconfitta nelle ultime 5 sfide disputate in campionato dai canarini che si sono allontanati sensibilmente dall’ottavo posto, ora distante 4 lunghezze.

Il Cittadella è distante 3 lunghezze dal Modena con 2 soli punti di vantaggio rispetto alla zona play out, con i veneti reduci da una sconfitta interna contro il Perugia che ha complicato non poco la situazione di classifica, con 2 soli punti racimolati nelle ultime 4 uscite di campionato. All’andata pari a reti bianche tra le due squadre in casa del Cittadella, parità col punteggio di 1-1 anche nell’ultimo precedente di campionato disputato a Modena tra le due squadre, il primo settembre 2014.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA CITTADELLA

Le probabili formazioni della diretta Modena Cittadella match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Attilio Tesser schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Oukhadda, De Maio, Pergreffi, Ponsi, Magnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. Risponderà il Cittadella allenato da Edoardo Gorini con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Kastrati; Giraudo, Frare, Del Fabro, Salvi; Pavan, Branca, Vita; Magrassi; Antonucci, Asensio.

MODENA CITTADELLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Cittadella, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Cittadella, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











