Diretta/ Modena Cittadella, video streaming tv: gialloblu altalenanti (Serie B, 16 dicembre 2023)

DIRETTA MODENA CITTADELLA, AMARANTO A MILLE

La diretta Modena Cittadella, in programma sabato 16 dicembre alle ore 14:00, racconta della 17esima giornata di Serie B. I canarini vivono sulle montagne russe considerando l’altalenarsi di risultati. Una mancanza di continuità che ha portato il Modena ha registrare tutti gli esiti possibili nelle ultime gare giocate: il pareggio in casa del Parma, la vittoria interna con la Reggiana e infine la più recente sconfitta per 2-1 sul campo del Como.

Video/ Como Modena (2-1) gol e highlights: la decide Gabrielloni (Serie B, 10 dicembre 2023)

Il Cittadella invece ha messo il turbo e ha approfittato proprio del successo comasco sul Cittadella per superarlo nella precedente giornata. Il Citta come detto sembra inarrestabile e dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese hanno sempre e solo vinto: 3-2 al Brescia, di misura con Palermo e Feralpisalò, 2-1 al Sudtirol e infine il successo casalingo contro il Cosenza per due reti a zero.

DIRETTA/ Como Modena (risultato finale 2-1): la decide Gabrielloni (Serie B, 10 dicembre 2023)

DIRETTA MODENA CITTADELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Modena Cittadella sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Modena Cittadella sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

DIRETTA MODENA CITTADELLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Modena Cittadella vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-1-2. In porta Gagno, difesa a quattro composta da Ponsi, Zaro, Pergreffi e Cotali. Magnino e Duca saranno le mezzali mentre Palumbo il regista. Tremolada avrà il compito di offrire supporto ai due attaccanti Manconi e Falcinelli.

Video/ Cittadella Cosenza (2-0) gol e highlights: veneti da play-off! (Serie B, 9 dicembre 2023)

Il Cittadella di fatto giocherà allo stesso modo con il 4-3-1-2. Kastrati tra i pali, pacchetto arretrato formato da Salvi, Pavan, Negro e Carissoni. A centrocampo Vita, Branca e Carriero con Cassano dietro le due punte Pandolfi e Pittarello.

DIRETTA MODENA CITTADELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Modena Cittadella danno favorita la squadra di casa a 2.10. Secondo bet365, la X del pareggio vale 3.10 mentre il 2 fisso a 3.80.

Per quanto riguarda la reti sembra più probabile un Under 2.5 (1.50) rispetto ad un Over 2.5 a 2.60. Gol e No Gol vengono quotati rispettivamente 2.10 e 1.67.

