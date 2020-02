Diretta Modena Civitanova/ Streaming video Rai: big match al PalaPanini! (Volley)

Modena Civitanova, diretta dagli arbitri Sobrero e Boris, è la partita di volley maschile in programma oggi, mercoledì 5 febbraio 2020 tra le mura del Palasport Panini: fischio d’inizio previsto alle ore 20.30. E’ dunque nel turno infrasettimanale della Serie A1 e nella sesta giornata del ritorno della Superlega che finalmente assistiamo al big match e diretta Modena-Civitanova. Tutto è pronto per lo scontro che ormai è diventatao una grande classica e non solo del campionato italiano. Da tempo infatti le due compagini sono ai vertici delle massime competizioni sul continente e non solo: anzi basti solo ricordare che quest’anno la Lube si è regalata il titolo di campione del mondo. Ci attende dunque un incontro di vero prestigio oggi, in un palazzetto che ha fatto la storia della pallavolo in Italia, quello emiliano: certo non vediamo l’ora di dare la parola al campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Civitanova sarà garantita naturalmente dalla Rai sul proprio canale Rai Sport + HD (numero 57 del telecomando), che è la casa della pallavolo italiana. Di conseguenza, l’appuntamento sarà in chiaro per tutti, oppure anche tramite la diretta streaming video che sarà disponibile tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY

DIRETTA MODENA CIVITANOVA: RISULTATI E CONTESTO

Chiaramente a rendere la diretta Modena Civitanova di questa sera un appuntamento unico nel suo genere non sono solo i trofei vinti dai due club o la loro storia, così ricca di sfide al cardiopalma e neppure i protagonisti di primo livello nel volley mondiale chiamati oggi sul taraflex: pure infatti peseranno moltissimo i tre punti messi in palio. Siamo infatti alla vigilia della 19^ giornata della Superlega ed è già tempo di fare i conti con il prossimo tabellone dei play off a cui cerro Modena e Civitanova avranno accesso. La Lube dopo tutto è leader in classifica con 45 punti e pur con gli impegni in coppe e Mondiali, in Superlega ha messo il piede in fallo solo una volta, con Milano. Ha pure fatto benissimo anche la squadra emiliana: Zaytsev e compagni, dopo il successo su Latina dello scorso weekend sono terzi in graduatoria con 40 punti e un tabellino che ci racconta di soli 4 KO subiti. Sarà dunque una partita da non perdere stasera.



