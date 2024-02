DIRETTA/ Modena Cosenza (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie B, 10 febbraio 2024)

DIRETTA MODENA COSENZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Modena Cosenza, torniamo indietro nel tempo e scopriamo insieme come queste due compagini hanno incrociato i loro destini sette volte in gare ufficiali, con un bilancio che pende nettamente a favore dei padroni di casa, vincitori in cinque occasioni. Dall’altra parte, il Modena ha conquistato la vittoria in due incontri, con una curiosa coincidenza: entrambe le volte in cui i canarini hanno trionfato a Cosenza, hanno poi ottenuto la promozione in Serie A. Uno di questi incontri risale alla stagione 2001/02 in Serie B. In quell’occasione, il Modena si impose con un risultato di 0-1 grazie al gol di Fabbrini all’83’ su assist di Rabito.

Video/ Sampdoria Modena (2-2) gol e highlights: Palumbo trova la doppietta su rigore (3 febbraio 2024)

La partita fu caratterizzata anche dall’espulsione di Paolino Ponzo, che lasciò il Modena in inferiorità numerica dall’80’. Alla fine di quella stagione, il Modena conquistò la promozione in Serie A, mentre il Cosenza si salvò dalla retrocessione. Il secondo confronto significativo tra le due squadre a Cosenza avvenne nella stagione 2022/23 in Serie B. Il Modena si portò in vantaggio con una rete di Bonfanti, ma il Cosenza ribaltò la situazione con i gol di Florenzi e Brescianini, chiudendo la partita con un risultato di 2-1. Nonostante la sconfitta, il Modena concluse la stagione al decimo posto, mentre il Cosenza si salvò ai play-out contro il Brescia. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Sampdoria Modena (risultato finale 2-2): doppietta di Palumbo! (Serie B, 3 febbraio 2024)

MODENA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Modena Cosenza bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma online di Dazn, che detiene insieme a Sky i diritti per la Serie B, quindi in caso tramite l’acquisto del pacchetto calcio si potrà gustare questo match anche dai canali dal 201 in poi di Sky.

LA PRESENTAZIONE

Attendiamo insieme la diretta di Modena Cosenza, valida per la 24ª giornata di Serie B e in programma oggi 10 febbraio 2024 alle ore 14:00. La sfida promette un incontro avvincente tra due squadre in lotta per posizionarsi nelle zone della classifica che valgono i playoffs. Rispettivamente, il Modena è nono mentre il Cosenza è decimo.

Diretta/ Cosenza Pisa (risultato finale 1-1): pareggio agguantato! (Serie B, 3 febbraio 2024)

I padroni di casa arrivano a questa partita dopo un pareggio per 2-2 contro la Sampdoria, un risultato che ha evidenziato l’ottimo momento di forma della squadra blucerchiata. Poi il Cosenza ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro il Pisa nell’ultima partita, La squadra calabrese vorrà riscattarsi con una prestazione solida cercando cosi di rimettersi in carreggiata e magari riuscire a centrare i playoffs a fine stagione.

MODENA COSENZA: PROBABILI FORMAZIONI

Osserviamo insieme le probabili formazioni della diretta di Modena Cosenza, sperando cosi do vedere quali sono i punti forti e quali quelli deboli delle due squadre. Il Modena dovrebbe scendere in campo con il consolidato 3-5-2, modulo che ha evidenziato il talento di giocatori chiave come Palumbo, una mezzala di attacco che si è stata capace di realizzare una doppietta nella scorsa uscita.

Il Cosenza dovrebbe optare per il 4-2-3-1, con Tutino come unica punta di riferimento in attacco. Tutino, nonostante la sua stazza più tecnica che fisica, è un giocatore dotato di grande abilità nel creare spazi da far sfruttare a tutta la batteria di trequartisti dietro di sé.

MODENA COSENZA, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote per la diretta di Modena Cosenza, innanzitutto diciamo che i numeri che vedrete sono presi sul sito di Intralot: il segno 1 viene dato a 2,1 mentre il segno 2 a 2,4. Per chi volesse puntare sul pareggio invece sappiate che la quota è di 2,6











© RIPRODUZIONE RISERVATA