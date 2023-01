Diretta/ Modena Cosenza streaming video tv: sfida Diaw-Nasti (Serie B)

DIRETTA MODENA COSENZA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Cosenza, in diretta sabato 21 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la 21^ giornata del campionato di Serie B. Punti importanti quelli in palio questo pomeriggio tra due squadre con obiettivi diversi, rispettivamente il sogno playoff e la salvezza.

Diretta/ Cosenza Benevento (risultato finale 1-1): Vaisanen beffa la Strega all'89'

Il Modena è undicesimo in classifica con 25 punti, frutto di sette vittorie, quattro pareggi e nove sconfitte. I gialloblu sono reduci dalla sconfitta esterna per 2-1 sul campo del Frosinone. Il Cosenza, invece, è ultimo con 18 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, sei pareggi e dieci sconfitte. Dopo tre ko di fila, i calabresi nell’ultimo turno hanno raccolto un pareggio per 1-1 contro il Benevento.

Diretta/ Frosinone Modena (risultato finale 2-1) video tv: Grosso inarrestabile!

MODENA COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

CALCIOMERCATO COSENZA NEWS/ Ufficiale Cortinovis, Viali: "D'accordo per rinforzarci"

PROBABILI FORMAZIONI MODENA COSENZA

Tesser e Viali alle prese con gli ultimi ballottaggi, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Modena Cosenza. Partiamo dai Canarini, il modulo è il 4-3-3: Gagno, Coppolaro, Silvestri, Pegreffi, Ponsi, Armellino, Gerli, Gargiulo, Falcinelli, Diaw, Giovannin. Passiamo adesso ai calabresi, in campo con il 4-3-1-2: Micai, Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino, Florenzi, Voca, Brescianini, Kornvig, Nasti, Larrivey.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Modena favorito sul Cosenza secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse grazie a Eurobet: la vittoria del Modena è a 1,73, il pareggio è a 3,70, mentre il successo del Cosenza paga 4,70 volte la posta. Equilibrio tra Under 2,5 e Over 2,5, rispettivamente a 1,88 e 1,82. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,75 e 1,99.

© RIPRODUZIONE RISERVATA