Diretta Modena Fano/ Streaming video tv: occasione per i canarini (Serie C)

Modena Fano sarà diretta dal signor Fabio Pirrotta e, domenica 10 novembre alle ore 17:30, è una partita che rientra nel programma del girone B di Serie C 2019-2020. E’ la quattordicesima giornata: ci avviciniamo alla conclusione del girone di andata e domenica scorsa i canarini hanno perso una bella occasione per entrare stabilmente in zona playoff, perdendo sul campo del Gubbio. Una sconfitta che ha rimesso in discussione il cammino della squadra allenata da Mauro Zironelli, che pensa innanzitutto a salvarsi ma spera anche in qualcosa di più; il Fano invece sta vivendo lo stesso campionato dello scorso anno, tanta fatica per rimanere in linea di galleggiamento e un ko interno contro l’Arzignano che è stato pesantissimo, non solo per il fattore campo ma anche perché ha permesso ai vicentini di vincere una sfida diretta e operare l’aggancio in classifica. Non resta allora che stare a vedere quello che succederà nella diretta di Modena Fano; aspettandone il calcio d’inizio facciamo qualche valutazione sulle probabili formazioni di questa partita.

La diretta tv di Modena Fano non è disponibile, ma per seguire questa partita di Serie C è come sempre disponibile il portale Eleven Sport: per un'altra stagione questa emittente ha l'esclusiva per trasmettere le gare della terza divisione di calcio, e dunque gli abbonati (o chi semplicemente volesse acquistare il singolo match) potranno avvalersi dell'opzione di diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

In Modena Fano, Zironelli punta sul 3-5-2: potrebbe tornare titolare Ferrario che sostituirebbe uno tra Rossetti e Tulissi in attacco, mentre a centrocampo la maglia se la giocano Boscolo Papo e Rabiu. Bearzotti e Varutti saranno gli esterni, con Davì che invece dovrebbe nuovamente agire come regista schierato davanti alla difesa; Cargnelutti può tornare utile per il reparto arretrato dove Zaro, Ingegneri e Stefanelli partono favoriti per coprire il portiere Gagno. Giocherà con il 4-3-3 il Fano, con Barbuti che potrebbe essere affiancato da Davide Di Francesco e Baldini in qualità di esterni, e un centrocampo nel quale Parlati avrà in mano le chiavi della manovra e sarà protetto nella sua impostazione da Paolini e capitan Carpani, schierati come mezzali. In difesa non si dovrebbe cambiare: Tofanari e Gatti saranno i centrali che si posizioneranno davanti al portiere Viscovo, i due terzini invece dovrebbero essere ancora una volta Ricciardi e De Vito ma con Boccioletti che può giocarsi il posto a sinistra.

L’agenzia di scommesse Snai ha tracciato il pronostico per Modena Fano, secondo il quale i padroni di casa sono largamente favoriti avendo un valore di 1,85 volte la puntata sul segno 1, che identifica la loro vittoria. L’eventualità del successo marchigiano vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,25 volte quello che avrete messo sul piatto mentre con il pareggio, per il quale dovrete scommettere sul segno X, la vincita corrisponderebbe a 3,25 volte la giocata.



