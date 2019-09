Diretta Modena Feralpisalò/ Streaming video e tv: si gioca al Braglia (Serie C)

Modena Feralpisalò, diretta dal signor Claudio Panettella, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Braglia di Modena, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone B. Dopo un solo punto raccolto in tre partite disputate, i canarini emiliani si sono regalati domenica scorsa la loro prima gioia in campionato, andando ad espugnare il campo dell’Imolese con il punteggio di 0-1 grazie a un gol di Rossetti. Successo incoraggiante da confermare ora tra le mura amiche contro una Feralpisalò che sembra aver ritrovato il passo dei tempi migliori. I Leoni del Garda avevano iniziato il loro cammino in campionato con un solo punto raccolto contro Reggio Audace e Rimini, al quale hanno fatto seguito però due vittorie consecutive ottenute contro Fermana e Virtus Verona.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Modena Feralpisalò, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati Elevensports che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA FERALPISALO’

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Modena Feralpisalò, sabato 21 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Braglia di Modena, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone B. 3-5-2 per il Modena allenato da Mauro Zironelli in campo con: Gagno; Politti, Perna, Zaro; Laurenti, Davì, Boscolo Papo, De Grazia, Bearzotti; Spagnoli, Rossetti. Risponderà la Feralpisalò allenata da Zenoni con un 4-3-3: De Lucia, Eleuteri, Giani, Rinaldi, Magnino, Caracciolo, Contessa, Legati, Scarsella, Pesce, Maiorino.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Feralpisalò come favorita per la conquista dei tre punti contro il Modena. Vittoria casalinga offerta a una quota di 2.90, pareggio quotato 2.80 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 2.45. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.30 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.



