DIRETTA MODENA LECCO/ Video streaming tv: pochi precedenti recenti (Serie B, 23 settembre 2023)

DIRETTA MODENA LECCO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Modena Lecco presenta due formazioni con alle spalle appena quattro incontri nella loro storia. Tutti e quattro gli scontri sono stati giocati nel campionato di serie C. Il primo è datato 1999 e il risultato fu uno scialbo 0-0. Gara di ritorno che invece vide vincere il Lecco con il risultato di 0-1. Andò meglio al Modena nei due incontri successivi vincendo nel 2001 con il risultato di 0-2 e nella gara di ritorno 1-0.

Modena che quindi presenta il 50% di vittorie avendo avuto la meglio in due occasioni su quattro. 25% di vittoria per il Lecco e altrettanto per il pareggio. Modena che ha realizzato tre gol nei suoi incontri affrontando il Lecco che invece ne ha totalizzato solo uno. Le due formazioni si affrontano oggi per la sesta giornata del campionato di serie B ed è una sfida inedita per la cadetteria. (Marco Genduso)

MODENA LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Lecco sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Lecco in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Modena Lecco, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. I canarini hanno superato ogni aspettativa conquistando momentaneamente il terzo posto in classifica, in compagnia del Palermo, grazie a tre vittorie e un pareggio. La squadra di Bianco non nasconde le sue ambizioni di raggiungere i play off, una situazione inaspettata dopo aver sempre lottato per la salvezza. Nell’ultimo turno, hanno ottenuto un pareggio per 1-1 sul campo della Feralpisalò.

I lombardi hanno iniziato il loro campionato solo due turni fa, a causa di note vicissitudini che hanno però portato a conservare la promozione conquistata sul campo e messa a rischio da problemi burocratici riguardanti lo stadio Rigamonti-Ceppi. Fino a ora, hanno subito due sconfitte consecutive contro Catanzaro e Brescia, quest’ultimo ko funestato da ben due errori dal dischetto. Sarà necessaria una svolta al più presto sul piano dei risultati per competere alla pari con le dirette concorrenti nella lotta per la salvezza.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Modena Lecco, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Paolo Bianco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Cotali, Magnino, Gerli, Palumbo, Tremolada, Manconi, Falcinelli. Risponderà il Lecco allenato da Luciano Foschi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Melgrati, Battistini, Bianconi, Marroni, Giudici, Crociata, Sersanti, Ionita, Lepore, Novakovich, Di Stefano.

MODENA LECCO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Lecco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Lecco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











