DIRETTA MODENA MILANO/ Video streaming Rai: le parole di Salvatore Rossini

DIRETTA MODENA MILANO: PARLA ROSSINI

Mentre aspettiamo la diretta di Modena Milano, la sfida valida per i quarti playoff di Superlega era stata presentata nei giorni scorsi da Salvatore Rossini con queste parole per il sito della società di Modena: “Scenderemo in campo per cominciare una nuova stagione. Non è importante come ci arriviamo perché il passato non si può cambiare, ma dobbiamo continuare a lavorare in palestra per migliorare. Sappiamo che non esprimiamo ancora il livello di gioco che potremmo esprimere e questa cosa ci dà un leggero fastidio. Dobbiamo, comunque, giocare sempre come se fosse l’ultima palla: è facile guardare solo i lati negativi, ma durante questa stagione ci sono stati anche aspetti positivi.

A tratti abbiamo espresso un’ottima pallavolo e disputato ottime partite anche coinvolgenti per il pubblico. Dobbiamo ripartire dal pensiero che possiamo giocar bene a pallavolo e far divertire”. La chiusura del commento di Rossini è stata sugli avversari di oggi: “Milano? Adesso le partite sono tutte toste, sarebbe da folli e presuntuosi pensare di aver già passato il turno. Milano, in gara secca, ha eliminato Civitanova dalla Final Four di Coppa Italia perciò dovremo avere umiltà e poi speriamo di gioire tutti insieme”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MODENA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Milano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 58 del telecomando, di conseguenza la partita di pallavolo sarà visibile anche tramite la diretta streaming video sul sito o la app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

MODENA MILANO: GRANDE SFIDA!

Modena Milano, in diretta naturalmente dal PalaPanini della città emiliana, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 marzo 2022, come gara-1 dei quarti di finale dei playoff della Superlega di volley maschile, che in questo weekend comincia appunto il cammino dei playoff scudetto. La diretta di Modena Milano apre la serie che sulla carta dovrebbe essere la più intrigante in questi quarti di finale, dal momento che mette di fronte la quarta e la quinta della stagione regolare: vedremo se sul campo il confronto fra Leo Shoes PerkinElmer ed Allianz sarà davvero il più equilibrato ed avvincente.

Va detto che in classifica ci sono state comunque dieci lunghezze di differenza fra Modena, che con il quarto posto a quota 51 punti ha chiuso il quartetto delle big più quotate, e Milano che invece con il quinto posto a 41 punti è stata “la prima delle altre”, quindi sulla carta la superiorità degli emiliani dovrebbe comunque evidenziarsi. Tuttavia, in una serie al meglio delle tre partite basta poco per ribaltare i pronostici: un colpaccio di Milano metterebbe Modena già con le spalle al muro verso la seconda partita di settimana prossima nel capoluogo lombardo. Che cosa ci dirà Modena Milano?

DIRETTA MODENA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Modena Milano ci porta nei playoff: da oggi inizia una nuova stagione, si potrebbe dire. La stagione regolare ci ha detto che Modena è la quarta forza, una ottima squadra alla quale però servirebbe un ulteriore salto di qualità per provare a lottare fino in fondo per lo scudetto, ma prima di sognare in grande è doveroso pensare a Milano, che a sua volta cercherà l’impresa che potrebbe anche essere alla portata in una serie al meglio delle tre partite, sia pure in stagione regolare Modena abbia vinto entrambe le sfide.

A Milano sono riusciti altri colpi, come la vittoria a Civitanova che eliminò la Lube ai quarti di Coppa Italia, ostacolo fatale anche per Modena che cedette a Piacenza nel derby emiliano: quelle tuttavia erano partite secche, qui naturalmente la faccenda si fa già più complicata per chi deve ribaltare i valori della stagione regolare e anche il fattore campo. La serie dei quarti sarà comunque breve, partite bene potrebbe avere un’importanza già fondamentale…

