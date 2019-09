Diretta Modena Padova/ Streaming video Rai: posticipo di lusso (Serie C)

Modena Padova, in diretta dallo stadio Braglia di Modena, lunedì 9 settembre 2019 alle ore 20.45, sarà una delle sfide in programma nella terza giornata del campionato di Serie C nel girone B. Posticipo che chiuderà il terzo turno del torneo di C, con i Canarini che, dopo l’esordio casalingo con pari senza reti contro il Vicenza, sono caduti nel derby emiliano contro il Piacenza, che si è imposto con una doppietta di Pergreffi, vanificando il momentaneo pareggio modenese di Mattioli. Il Padova ha avuto invece un approccio da caterpillar al nuovo campionato di Serie C. Dopo la vittoria per 1-3 in trasferta sul campo della Virtus Verona, i Biancoscudati hanno trionfato in goleada all’esordio tra le mura amiche dello stadio Euganeo contro il Fano. 6-1 il risultato finale con tutte le reti realizzate curiosamente nel secondo tempo: doppietta di Santini e poi gol di Fazzi, Castiglia, Germano e Bunino.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Modena Padova, alle ore 20.45, si potrà seguire in diretta tv in chiaro sui canali di RaiSport, in HD sul canale numero 58 del digitale terrestre. Collegandosi su RaiPlay con l’applicazione tramite tablet o smartphone o sul sito raiplay.it tramite pc o smart tv, si potrà seguire il match anche in diretta streaming video via internet. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH

PROBABILI FORMAZIONI MODENA-PADOVA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Modena Padova, oggi lunedì 9 settembre 2019 presso lo stadio Braglia. I padroni di casa emiliani allenati da Zironelli schiereranno un 3-5-2 con Gagno; Politti, Zaro, Perna; Mattioli, Davì, Boscolo Papo, Laurenti, Varutti; Tulissi, Ferrario. Risponderà il Padova di Sullo schierato con un 3-5-2 e questo undici titolare: Minelli; Pelagatti, Kresic, Lovato; Rondanini, Germano, Ronaldo, Castiglia, Baraye; Mokulu, Santini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, Padova favorito per la conquista dei tre punti contro il Modena. Vittoria interna proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio viene quotato 3.00 mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.45. Per quanto riguarda il totale dei gol realizzati nel corso della partita, per l’under 2.5 la quota viene fissata a 1.70, mentre l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.00.



