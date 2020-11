Diretta Modena Padova/ Streaming video Rai: sfida facile per Giani? (Volley)

DIRETTA MODENA PADOVA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Modena Padova, in diretta dal Palasport Panini di Modena, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 14 novembre 2020: fischio d’inizio previsto per le ore 18.15. La grande pallavolo del primo campionato italiano torna in campo e per la giornata di oggi ci offre la diretta tra Modena e Padova, partita che di cartello sarebbe valida per la settima giornata del turno di ritorno del campionato e non doveva venir disputata prima del prossimo 10 gennaio. Un anticipo dunque ben particolare, ma che pure ci sorprende fino a un certo punto. Siamo ben consapevoli che questo sia un momento veramente difficile per la pallavolo italiana e che sta diventando veramente difficile fissare un calendario, visto che sono sempre in aumento le riscontrate positività al coronavirus all’interno dei club, che spesso non hanno i numeri per scendere in campo. Pure la Lega come i suoi club non si arrendono e pur di offrirci il consueto grande spettacolo, pure si è pronti a stravolgere la programmazione della Regular Season di Serie A1. La diretta di questa sera tra Modena e Padova ne è un evidente esempio: siamo comunque più che mai impazienti di dare la parola al campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MODENA PADOVA

La diretta tv di Modena Padova sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

MODEVA PADOVA: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per la diretta tra Modena e Padova, incredibile anticipo della settima giornata di ritorno che ci allieterà oggi, sabato 14 novembre 2020, ci pare giusto dare un contesto adeguato. Chiaramente fare dei ragionamenti sul turno è impossibile: manca ancora una giornata alla conclusione della fase di andata e pure non scordiamo che gli stessi due club hanno disputato finora un numero differente di incontri. Pure ci pare utile andare a vedere come la Leo Shoes e la Kioene saranno oggi in campo. Ecco allora sotto ai riflettori gli emiliani di Andrea Giani, che torneranno in campo dopo diversi giorni di stop, dato l’alto numero di giocatori positivi (nel proprio spogliatoio come tra gli avversari del momento). I gialloblu hanno dunque disputato appena sette incontri finora, sono pure alla quinta posizione della classifica della Serie A1, con 12 punti messi da parte un tabellino non eccezionale, che ci testimonia quattro successi e ben tre sconfitte (l’ultima recuperata contro Civitanova a fine ottobre). Ha disputato qualche incontri in più, per la precisione nove Padova, ma i ragazzi di Cuttini non hanno certo brillato finora. Anzi la graduatoria ci ricorda per la Kioene la penultima posizione e soprattutto gli appena cinque punti messi da parte, con a bilancio un solo successo, raccolto contro Cisterna ancora ai primi di ottobre. Non è quindi con numeri entusiasmanti che Padova si presenterà in terra emiliana per realizzare l’impresa: il pronostico ci pare ben chiaro, ma chissà che succederà in campo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA