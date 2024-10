DIRETTA MODENA PERUGIA: CHE GRANDE CLASSICA!

La diretta Modena Perugia ci consegna un bellissimo appuntamento, una grande classica che si gioca per la terza giornata di volley SuperLega 2024-2025: squadre in campo al PalaPanini dalle ore 18:00 di sabato 12 ottobre, si tratta di una partita tra due delle quattro regine della pallavolo italiana anche se, bisogna dirlo, negli ultimi tempi certi rapporti di forza sono cambiati e oggi Modena è forse uscita dal lotto a favore di Piacenza, anche se naturalmente rimane una squadra capace di arrivare in fondo o che comunque ci prova per il blasone e la storia che si trascina dietro, intanto ha 3 punti in classifica dopo il ko iniziale, proprio a Piacenza, e il riscatto con vittoria su Grottazzolina.

Diretta/ Conegliano Busto Arsizio (risultato finale 3-0): vittoria secca! (volley, oggi 6 ottobre 2024)

Per quanto riguarda Perugia, i campioni di tutto hanno iniziato la loro stagione mettendo in bacheca la Supercoppa e poi sono partiti in SuperLega con due vittorie; agevole quella interna contro Verona, sofferta e arrivata al tie break quella di Padova ma, in termini generali, stiamo parlando di una squadra che guarda già più avanti alla possibilità di vincere altri trofei, ma che nel frattempo punta a vincere la regular season. Noi aspettiamo che la diretta Modena Perugia prenda il via, e nel frattempo possiamo dire qualcosa d’altro circa il match che ci farà compagnia tra poco al PalaPanini.

DIRETTA/ Milano Civitanova (risultato finale 3-0): vittoria netta per l'Allianz! (6 ottobre 2024)

DIRETTA MODENA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Modena Perugia dovrete rivolgervi alla televisione di stato: come sempre è qui l’appuntamento con l’anticipo di SuperLega, per la precisione il canale che trasmetterà il match sarà Rai Sport HD (numero 58 del digitale terrestre) e in assenza di un televisore sarà possibile seguire la partita anche in diretta Modena Perugia streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. La mobilità sarà fornita anche dal solito portale Volleyballworld.net, ma in questo sarà necessario avere un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MODENA PERUGIA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA/ Scandicci Cuneo (risultato 3-0) streaming video Rai: vittoria toscana (Volley, oggi 5 ottobre 2024)

DIRETTA MODENA PERUGIA: OCCHI PUNTATI SUL CAMPO!

Con la diretta Modena Perugia dovremo tenere gli occhi ben puntati sul campo, aspettandoci magari qualche sorpresa: nel caso specifico sarebbe una vittoria della Valsa Group, che come detto dopo aver vinto l’ultimo scudetto quasi dieci anni fa è tornata nei ranghi anche a causa di qualche problema economico, non è più riuscita a tenere il passo delle big e così ora deve accettare di lottare per un piazzamento nei playoff, uno scenario che naturalmente cozza contro lo straordinario passato di una società che ha comunque avuto il merito di rimanere sempre sulla breccia, anche se certi risultati non sono più arrivati.

Diverso il discorso per Perugia, che nelle ultime stagioni si è rivelata come grande corazzata del nostro volley; possiamo anzi dire che la Sir Safety abbia vinto meno di quello che avrebbe potuto, sicuramente in termini di campionati ma anche se pensiamo alla Champions League, vero nervo scoperto dei Block Devils. Nel frattempo Perugia è riuscita a fare suoi due Mondiali per Club e da quelli idealmente riparte, come già detto il tentativo di vincere la regular season ci sarà ma questa è una squadra che davvero ha nelle sue corde la possibilità di fare man bassa di titoli o quantomeno di provarci, intanto vedremo come se la caverà in questa interessante diretta Modena Perugia.