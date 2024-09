DIRETTA PERUGIA VERONA: I VENETI IN CASA DEI CAMPIONI D’ITALIA

La diretta Perugia Verona, che è in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 29 settembre 2024, è sicuramente uno dei piatti forti della prima giornata del nuovo campionato di Superlega di volley maschile edizione 2024-2025. Non ce ne vogliano gli ospiti della Rana Verona, subito attesi da un esame durissimo ma che d’altro canto potrebbe dare una grande spinta in caso di esito favorevole agli scaligeri, ma senza dubbio sotto i riflettori ci sono soprattutto i padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia, dal momento che gli umbri sono i campioni d’Italia in carica.

La squadra di Angelo Lorenzetti è reduce da una stagione leggendaria, nella quale ha vinto anche Coppa Italia e Supercoppa Italiana per completare il dominio nazionale e ci ha aggiunto anche il Mondiale per Club. Simone Giannelli e compagni hanno d’altronde iniziato con il piede giusto anche nella nuova stagione, perché domenica scorsa Perugia ha vinto di nuovo la Supercoppa Italiana, battendo in finale i campioni d’Europa in carica di Trento. Insomma, ci sono tanti motivi per seguire con la massima attenzione la diretta Perugia Verona…

PERUGIA VERONA, COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Il debutto casalingo dei campioni d’Italia nella nuova stagione avrà sicuramente un’adeguata cornice di pubblico al Pala Barton, ma per tutti gli altri ricordiamo che la diretta tv di Perugia Verona sarà in chiaro per tutti su Rai Sport HD, anche quest’anno “casa” della Superlega di volley maschile, compresa la diretta streaming video di Monza Perugia tramite sito o app di RaiPlay. Inoltre è possibile la visione in streaming anche su VBTV, in questo caso tuttavia tramite abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PERUGIA VERONA

DIRETTA PERUGIA VERONA: COSA POSSIAMO ASPETTARCI?

Abbiamo già delineato i temi principali della diretta Perugia Verona, siamo all’inizio di un nuovo cammino e quindi ci potrebbe essere qualche incognita, tuttavia la Sir Susa Vim nello scorso weekend ha già vinto in Supercoppa Italiana prima contro Piacenza e poi contro Trento, dimostrando quindi di essere già pronta ad affrontare una stagione che vedrà Perugia impegnata a difendere i titoli nazionali e provare anche a dare l’assalto alla Champions League che invece ancora manca nella bacheca degli umbri.

Dall’altra parte abbiamo la Rana Verona, reduce da un campionato 2024-2025 comunque più che dignitoso, chiuso dagli scaligeri in settima posizione nella stagione regolare e poi con la sconfitta ai quarti di finale dei playoff scudetto proprio contro Perugia, che era la testa di serie numero 2. In panchina siede una garanzia che si chiama Radostin Stoytchev, evidentemente l’inizio sarà immediatamente in salita ma tutto ciò che dovesse arrivare sarebbe tanto di guadagnato per i veneti nella diretta Perugia Verona…