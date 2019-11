Diretta Modena Perugia/ Streaming video Rai: la Supercoppa Italiana 2019 di volley

Modena Perugia, in diretta dall’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, si gioca oggi pomeriggio sabato 2 novembre alle ore 18.00 come finale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile, il classico torneo di inizio stagione che da qualche anno vede la partecipazione di quattro squadre con la formula di conseguenza della Final Four. Sarà dunque Modena Perugia, perché gli emiliani della Leo Shoes Modena ieri pomeriggio nella prima semifinale hanno eliminato con il risultato di 3-1 i padroni di casa della Lube Civitanova, mentre poche ore dopo nella seconda semifinale la Sir Safety Conad Perugia si è imposta con il medesimo risultato ai danni della Itas Trentino. Fuori causa di conseguenza i campioni d’Italia in carica di Civitanova, che proprio per questo motivo organizzavano la Supercoppa in casa, ci sarà invece Perugia, che è detentrice della Coppa Italia e di conseguenza in una sfida secca avrebbe sfidato i marchigiani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MODENA PERUGIA

La diretta tv di Modena Perugia sarà garantita oggi pomeriggio in chiaro per tutti naturalmente su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), storica “casa” televisiva del volley italiano. Questo significa di conseguenza che sarà garantita per tutti anche la diretta streaming video della Supercoppa Italiana, attraverso il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA MODENA PERUGIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Modena Perugia, possiamo dire che la Supercoppa Italiana è come al solito un torneo molto particolare, ponte tra la stagione passata e quella iniziata da poco, tra l’altro con molti problemi per un calendario sempre più ingolfato – basti pensare che solo un paio di settimane fa c’era ancora la Coppa del Mondo con le Nazionali dunque protagoniste. Nel frattempo è ripartito il campionato e adesso ci si gioca un trofeo. Sulla carta Civitanova era la prima favorita, anche grazie al fattore campo, invece ieri Modena ha fatto la sorpresa. Sbilanciarsi dunque in questa fase può essere pericoloso: basterebbe pensare all’anno scorso, perché anche dodici mesi fa gli emiliani partivano “in seconda fila” nei pronostici ed invece fu proprio Modena a conquistare la Supercoppa. La storia potrà ripetersi? Andrea Giani ci proverà, ma dall’altra parte troverà un Vital Heynen desideroso di “presentarsi” nel migliore die modi al pubblico italiano…



