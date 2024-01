DIRETTA/ Modena Perugia (risultato 0-0) video streaming Rai: si gioca! (volley, oggi 20 gennaio 2024)

DIRETTA MODENA PERUGIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, finalmente sta per cominciare la diretta di Modena Perugia, che introduciamo con le parole del libero della Valsa Group Modena Volley, Filippo Federici, che in settimana ha parlato per il sito della società emiliana, commentando il successo ottenuto a Monza ma anche proiettandosi già verso la sfida a Perugia: “Abbiamo avuto una reazione che adesso ci dà tanta forza in vista del futuro, dobbiamo continuare così e andare avanti con lo stesso stile di gioco e atteggiamento visti domenica a Monza. La scorsa settimana l’abbiamo vissuta in palestra a lavorare, siamo rimasti concentrati per affrontare al meglio ogni allenamento e per arrivare pronti alla partita dove serviva assolutamente un cambiamento. Noi cerchiamo di seguire le direttive dell’allenatore, il rapporto è più che buono e siamo contenti dell’intero gruppo squadra”.

Dopo aver parlato della propria condizione fisica, che per Filippo Federici è in crescita dopo un infortunio, il libero dio Modena aveva quindi dedicato alcune battute proprio alla sfida con Perugia: “Dobbiamo pensare solo a noi stessi. Sappiamo che sarà sicuramente una gara difficile, ma non impossibile perché è un termine che nello sport non esiste”. Adesso però basta parole, perché deve ‘parlare’ solo il campo: via alla diretta di Modena Perugia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MODENA PERUGIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Perugia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando e “casa” ormai abituale per il volley; ciò significa evidentemente che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Modena Perugia, offerta sempre per tutti tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MODENA PERUGIA

UNA GRANDE CLASSICA

Modena Perugia, diretta dagli arbitri Andrea Puecher e Vincenzo Carcione naturalmente presso lo storico PalaPanini di Modena, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, sabato 20 gennaio 2024; sarà senza dubbio la partita di cartello per la quindicesima giornata del campionato di Superlega di volley maschile, cioè il quarto turno del girone di ritorno, anche se le situazioni di classifica sono piuttosto differenti. La diretta di Modena Perugia si annuncia in effetti assai delicata per i padroni di casa della Valsa Group Modena nella lotta playoff perché dopo oltre metà del cammino della stagione regolare gli emiliani sono ottavi a quota 19 punti.

Ben diverso è evidentemente il discorso da fare per gli ospiti della Sir Susa Vim Perugia, che ha finora ottenuto ben 34 punti in classifica, con i quali gli umbri sono al secondo posto all’inseguimento della capolista Trento, in un terzetto che comprende anche Piacenza e che sembra destinato a contendersi le posizioni più nobili al termine della stagione regolare, con tutti i vantaggi che ne potrebbero conseguire poi nella griglia dei playoff. La posta in palio quindi è alta su entrambi i fronti per questa classica della nostra pallavolo, speriamo anche lo spettacolo: che cosa ci dirà quindi la diretta di Modena Perugia?

DIRETTA MODENA PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Modena Perugia, possiamo quindi approfondire la situazione delle due formazioni per quanto visto finora in Superlega. Modena ad esempio è una vera specialista delle partite che diventano maratone, è andata per cinque volte al quinto set e ha sempre vinto, l’ultima delle quali settimana scorsa con un bel colpo a Monza. In effetti questa è una qualità preziosa ma logicamente qualche punto è stato lasciato per strada. Inoltre, Modena finora ha già perso ben sei partite, delle quali addirittura cinque per 3-0: quando gli emiliani non sono in giornata, incassano batoste piuttosto pesanti.

Il discorso è evidentemente diverso per Perugia, che infatti viaggia ad un ritmo decisamente superiore, indicato da 15 punti in più in classifica rispetto a Modena. Il bottino degli umbri finora è di undici vittorie e tre sconfitte, naturalmente non siamo ai livelli del dominio totale dell’anno scorso, ma se si considera che Perugia si “sgonfiò” al momento decisivo, forse questo ritmo più ragionato potrebbe anche essere un bene. Inoltre Perugia ha già vinto la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, quindi Angelo Lorenzetti ha già messo ben due titoli in bacheca. Chiudere al primo posto comunque sarebbe prezioso e l’assalto al primato passa anche dall’assalto al PalaPanini: motivo in più per seguire la diretta di Modena Perugia…











