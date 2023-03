Diretta Modena Piacenza/ Streaming video Rai: match point Valsa Group, volley

DIRETTA MODENA PIACENZA: DERBY EMILIANO!

Modena Piacenza, diretta dagli arbitri Umberto Zanussi e Andrea Pozzato naturalmente dallo storico PalaSport Panini di Modena, si gioca con fischio d’inizio alle ore 17.00 di questo pomeriggio, domenica 26 marzo 2023: parliamo del derby emiliano che sarà valido come gara-3 dei quarti in Superlega di volley maschile, una serie che vede in netto vantaggio la Valsa Group Modena grazie a due vittorie sui cugini della Gas Sales Bluenergy Piacenza, anche se ogni partita è una battaglia in questo derby, dal momento che entrambe le sfide precedenti sono finite 3-2, ovviamente con grande gioia modenese e rimpianti altrettanto forti sul fronte piacentino.

Ricordiamo allora che la diretta di Modena Piacenza è naturalmente la terza partita di una serie dei quarti di finale al meglio delle cinque partite, che potrebbe tuttavia terminare già oggi se vincesse ancora Modena, oppure prolungarsi a gara-4 fissata domenica prossima o pure trascinarsi fino a gara-5 e in questo caso il verdetto arriverebbe solamente a Pasqua. Per Piacenza tuttavia non sono più ammessi errori, mentre Modena punta a sfruttare questo match-point casalingo in gara-3 per non complicare questa serie comunque incerta: cosa succederà nella diretta di Modena Piacenza?

MODENA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Piacenza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di gara-2 dei quarti playoff di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Modena Piacenza sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA MODENA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo quindi già presentato i temi della diretta di Modena Piacenza, partita che mette di fronte la terza e la sesta della stagione regolare di Superlega, che furono separate da soli 6 punti al termine del campionato. In effetti le partite di questo quarto si stanno rivelando meravigliose battaglie sportive, ma la doppia vittoria della Valsa Group al tie-break sancisce un netto 2-0 per Modena, che ha la grande occasione per ottenere la qualificazione per le semifinali nel numero minimo di partite, per volgere in positivo una stagione finora complessa per la piazza più blasonata della nostra pallavolo.

Per la Gas Sales Bluenergy Piacenza c’è invece il capolavoro in Coppa Italia che già rende ottima la stagione 2022-2023, ma naturalmente adesso l’obiettivo è quello di riaprire una serie nella quale la situazione di 0-2 punisce forse troppo severamente Piacenza, che in entrambe le partite ha saputo lottare ad armi pari con i cugini di Modena, ma avendo qualcosa in meno al momento decisivo, fattore che ha scavato una differenza molto profonda. La serie comunque potrebbe essere ancora aperta e come minimo anche gara-3 promette di emozionarci, siamo quindi molto curiosi di scoprire il verdetto della diretta di Modena Piacenza…

