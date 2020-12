Diretta Modena Ravenna/ Streaming video Rai: sfida complicata al PalaPanini

DIRETTA MODENA RAVENNA: CHE SFIDA IN TERRA EMILIANA!

Modena Ravenna, diretta dagli arbitri Braico e Simbari, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 12 dicembre 2020, tra le mura del Palasport Panini: fischio d’inizio previsto per le ore 18.30. E’ dunque con la diretta tra Modena e Ravenna che apriamo la terza giornata del turno di ritorno del campionato della Serie A1 di volley maschile, match particolarmente atteso, ma che pure vede protagonisti due club che stanno vivendo momenti veramente complicati in termini di risultati. Entrambe le squadre nelle ultime settimane hanno vissuto momenti complicato legati alla pandemia da coronavirus, e pure hanno alle spalle, oltre che diversi KO a cui rimediare, anche alcuni incontri ancora da recuperare. Sarà dunque complicato inserire tale match nel giusto contesto: pure siamo ben impazienti di dargli la parola, sicuri che le compagini di Mister Giani e Bonitta saranno in grado di darci oggi grandissimo spettacolo.

DIRETTA MODENA RAVENNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Modena Ravennaa è disponibile su Rai Sport + e Rai Sport: si tratta quindi della partita che viene trasmessa in chiaro sul digitale terrestre per questo turno di campionato e, senza costi aggiuntivi, in assenza di un televisore la si potrà seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone per visitare il sito o l’app di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA RAVENNA: IL CONTESTO

Come detto prima, alla vigilia della 3^ giornata di ritorno della Serie A1 di volley maschile, risulta veramente complicato fissare un contesto chiaro per la diretta tra Modena e Ravenna, considerato che entrambi i club hanno ancora match da recuperare e che pure la classifica della Superlega è piena di buchi. Pure è indubbio che entrambe le squadre stiano vivendo un momento di grandissima difficoltà, almeno tra le mura di casa. Partiamo dagli emiliani di Andrea Giani, che pure fin qui hanno disputato 13 incontri, mettendo da parte appena 17 punti. Pure la formazione gialloblu è di ritorno da ben 4 sconfitte di fila, l’ultima maturata solo pochi giorni fa contro Trento. E’ dunque evidente che la pandemia che ha colpito in maniera importante la formazione di Modena nelle ultime settimane sta lasciando il segno: ma chissà che oggi possa essere il giorno giusto per riscattarsi. Chiaramente spera lo stesso Ravenna, che pure arriva da una serie incredibile di risultati negativi. La Consar di Bonitta, con solo 10 match disputati finora, è quasi fanalino di coda, con solo sette punti a bilancio: pure ha alle spalle sei sconfitte di fila, rimediate da ottobre e dicembre (con nel mezzo giganteschi buchi nel calendario). Ci attende dunque un match complicato tra due squadre più che mai bisognose di tornare a sorridere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA