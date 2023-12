DIRETTA/ Modena Reggiana video streaming tv: la grande storia del derby emiliano (Serie B, 2 dicembre 2023)

DIRETTA MODENA REGGIANA, TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Modena Reggiana presenta un importante derby emiliano. Le due squadre si sono trovate l’una contro l’altra in ben 71 occasioni. L’ago della bilancia dipende dalle parti dell’equilibrio con ben 32 pareggi. Le restanti sfide hanno visto in 23 occasioni avere la meglio i granata mentre in 16 il Modena. Tra le sfide da segnalare c’è sicuramente quella del 26 maggio 2019, valevole per la finale play off di serie D girone D.

Modena che riuscì ad avere la meglio allo stadio Alberto Braglia grazie gol firmati da Ferrario con una doppietta e reti singole di Baldazzi e Sansovini. Per la Reggiana gol firmato da Luca Zamparo, attuale centravanti dell’Entella. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 2 Febbraio 2022. Il risultato fu di pareggio con uno scialbo 0-0; 5 ammonizioni ed un cartellino rosso estratto dal direttore di gara che mandò le due squadre a casa con la posta in palio divisa. (Marco Genduso)

MODENA REGGIANA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Modena Reggiana sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Modena Reggiana sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

OSPITI IN CRISI DI RISULTATI

La diretta Modena Reggiana, in programma sabato 2 dicembre alle ore 14:00, racconta della 15a giornata di Serie B. I canarini hanno recentemente rallentato la propria corsa passando da tre vittorie consecutive contro Brescia, Ternana e Catanzaro a perdere con la Sampdoria e pareggiare con il Parma. Una frenata che comunque non ha tolto il Modena dalla zona playoff dato che i gialloblu sono attualmente settimi in classifica a +4 dal Cosenza nono.

La Reggiana è reduce dall’1-1 in casa contro l’Ascoli, il secondo pareggio di novembre in campionato dopo l’1-1 con il Lecco sempre tra le mura amiche. Nel mezzo è arrivata la sconfitta sul campo del Cosenza mentre in Coppa Italia la squadra emiliana ha dovuto arrendersi ai sedicesimi di finale contro il Genoa, perdendo la gara 2-1 solamente ai tempi supplementari.

MODENA REGGIANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Modena Reggiana vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-2-1. In porta Seculin, difesa a quattro con Ponsi, Zaro, Pergreffi e Cotali. In regia Palumbo con Magnino e Duca mezzali. L’unica punta sarà Manconi con Falcinelli e Tremolada trequartisti.

La Reggiana risponde col 4-3-1-2. Tra i pali Bardi, retroguardia formata da Libutti, Rozzio, Marcandalli e Pieragnolo. A centrocampo Portanova e Bianco giocheranno ai lati di Cigarini con Girma trequartista. In attacco si vedono Antiste e Gondo.

LE QUOTE DI MODENA REGGIANA PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Modena Reggiana danno per favorita la squadra di casa a 1.91. Secondo bet365, il segno X vale 3.30 mentre il 2 fisso a 4.20.

Secondo i bookmakers, l’Over 2.5 è quotato2.15 mentre il segno opposto ovvero l’Under a 1.68. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.

