DIRETTA/ Modena Spezia video streaming tv: meglio i liguri nei precedenti recenti (25 febbraio 2024)

DIRETTA MODENA SPEZIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Modena Spezia vede scendere in campo due formazioni che nelle ultime 5 sfide hanno visto trionfare in tre occasioni i liguri mentre nelle restanti due è finita in parità. La prima sfida che analizzeremo è quella giocata il 21 Febbraio 2015 con il risultato di 3-2: ad andare in rete per lo Spezia Nené in due occasioni e Giannetti, per il Modena le reti erano state firmate da Fedato e Zoboli.

Pareggio tra le due formazioni nel 2015 il risultato di 1-1, mentre successo ancora dei liguri grazie agli acuti di Calaiò e Sciaudone. Nel 2016 vittoria di misura della compagine ligure grazie al gol di Pietro Iemmello. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella della gara di andata terminata con il pareggio per 1-1. Al gol firmato su calcio di rigore da Palumbo ha risposto il giovane difensore georgiano Gelashvili. (Marco Genduso)

MODENA SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

MODENA SPEZIA: CANARINI PER I PLAYOFF!

Modena Spezia, in diretta domenica 25 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B. Gli emiliani occupano l’ottavo posto con 34 punti e vengono da tre pareggi consecutivi, l’ultimo sul campo del Venezia. La squadra di Bianco cercherà di mantenere questa posizione, l’ultima utile per qualificarsi ai play off, respingendo l’assalto del Bari che si sta avvicinando.

I liguri si trovano al diciottesimo posto con 25 punti, a tre punti dalla salvezza diretta. La squadra di D’Angelo ha ottenuto quattro risultati utili consecutivi, un buon segno per la permanenza in Serie B dopo una fase particolarmente difficile. Il cambio di allenatore ha dato sicuramente una mossa ai bianconeri, anche l’ultimo 4-2 allo Spezia, nonostante alcune lacune difensive, ha confermato come lo Spezia sia riuscito a cambiare passo nelle ultime settimane.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA SPEZIA

Le probabili formazioni della diretta Modena Spezia, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Paolo Bianco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Seculin, Riccio, Pergreffi, Cauz, Santoro, Battistella, Gerli, Palumbo, Corrado, Gliozzi, Abiuso. Risponderà lo Spezia allenato da Luca D’Angelo con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Zoet, Di Serio, Muhl, Nikolaou, Mateju, Esposito S., Nagy, Cassata, Verde, Jagiello, Falcinelli.

MODENA SPEZIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Spezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.25.











